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Yol Durumu
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'de feci

D-100 Kara yolu Çilimli kavşağında iki otomobilin karıştığı da 6 kişi yaralandı.

Düzcede feci kaza

; gece saatlerinde D-100 Karayolu Çilimli kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D-100 Kara yolunda Taner T.'nin kullandığı 81 BR 285 plakalı otomobil ile Mensur A.'nın 54 AH 772 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde hurdaya dönerken araçların sürücüleri Mensur A. ile Taner T. ve otomobillerde bulunan Sedanur A. Semiha K., Zuhal N. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay erinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 07:42
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