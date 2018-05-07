Efes 2018 tatbikatına hazırlık provalarında, yerli savunma sanayiinin göz bebebeği 4 tane T129 ATAK helikopterinin yan yana dizilerek belirlenen hedefi başarıyla ateş altına aldığı görüntüler, ABD ordusuna yakın bir twitter hesabında hayranlık uyandırdı.
ABD'liler ATAK'ı kendi üretimleri sandı
ABD ordusuna yakın olan USAmilitaryUSA adlı twitter hesabı, yerli üretim olan 4 ATAK helikopterinin yan yana dizilip hedefi başarıyla vurduğu anı “Ne düşünüyorsunuz?” mesajıyla paylaştı. Hesabı takip eden kullanıcılar helikopterleri ABD malı sanıp övgü dolu ifadeler kullanınca Türk kullanıcılar dalga geçti.
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