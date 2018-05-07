İSKİ barajları uçakla koruyacak

Kesintisiz 4 saat uçuş yapabilecek özellikte olması, deniz ve kara denetim alanlarının kontrolünde uçuş hızının, net görüntü ve kayıt yapılabilecek kadar düşürülebilme özelliğinin de bulunması istenen uçağın, çevrimiçi yayın yapma özelliği de olacak.
Uçak donanımında GPS, kamera, fotoğrafa makinesi ve deniz telsizi de yer alacak. Deniz uçağını kullanacak pilotun deniz ve göllere inebileceğine ve uçağı denizde kullanabileceğine dair kaptanlık belgesinin olmasını isteyen İSKİ, pilot için 500 saati deniz uçağı tecrübesi olmak üzere toplam 1500 saatlik uçuş tecrübesi şartı koydu. İhalenin teknik şartnamesinde uçağın İstanbul'a su temin edilen baraj havzalarında, İstanbul kıyı şeridinde, Haliç ve kıyı şeridinde; gemi, deniz vasıtaları ve kıyı tesislerinden kaynaklanan kirliliğin tespitinde kullanılacağı vurgulandı. Ayrıca gerek duyulduğunda, İSKİ personeli ve hizmet kapsamına dahil belediyelerin veya belediye kuruluşlarının ilgili personeli de İSKİ'nin bilgisi ve onayı ile uçuş yapabilecek.
BUHARLAŞMAYLA GELEN SU KAYBI ÖNLENECEK
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, yaz aylarının yaklaşmas ıyla, barajlarda buharlaşma sonucu oluşan su kaybını önlemek için düğmeye bastı. Havadan da görüntülenen İmrahor Göleti'nde yapılacak araştırma ile birlikte, İstanbul'da günde ortalama 400 bin metreküplük su kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor.
Habertürk'ün haberine göre 'Yerli Teknoloji Kullanılarak Üretilecek Buharlaşmayı Azaltıcı Ürünün Ekolojik Hayata, Buharlaşma ve Rehabilitasyon Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması' adı altında yürütülecek araştırma için 8 Mayıs'ta ihaleye çıkılacak. Uygulama sırasında suda yaşayan canlılarla ilgili tespit de yapılacak. Araştırma, 4'ü profesör olmak üzere 11 bilim insanı tarafından yürütülecek.
Uçak donanımında GPS, kamera, fotoğrafa makinesi ve deniz telsizi de yer alacak. Deniz uçağını kullanacak pilotun deniz ve göllere inebileceğine ve uçağı denizde kullanabileceğine dair kaptanlık belgesinin olmasını isteyen İSKİ, pilot için 500 saati deniz uçağı tecrübesi olmak üzere toplam 1500 saatlik uçuş tecrübesi şartı koydu. İhalenin teknik şartnamesinde uçağın İstanbul'a su temin edilen baraj havzalarında, İstanbul kıyı şeridinde, Haliç ve kıyı şeridinde; gemi, deniz vasıtaları ve kıyı tesislerinden kaynaklanan kirliliğin tespitinde kullanılacağı vurgulandı. Ayrıca gerek duyulduğunda, İSKİ personeli ve hizmet kapsamına dahil belediyelerin veya belediye kuruluşlarının ilgili personeli de İSKİ'nin bilgisi ve onayı ile uçuş yapabilecek.
BUHARLAŞMAYLA GELEN SU KAYBI ÖNLENECEK
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, yaz aylarının yaklaşmas ıyla, barajlarda buharlaşma sonucu oluşan su kaybını önlemek için düğmeye bastı. Havadan da görüntülenen İmrahor Göleti'nde yapılacak araştırma ile birlikte, İstanbul'da günde ortalama 400 bin metreküplük su kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor.
Habertürk'ün haberine göre 'Yerli Teknoloji Kullanılarak Üretilecek Buharlaşmayı Azaltıcı Ürünün Ekolojik Hayata, Buharlaşma ve Rehabilitasyon Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması' adı altında yürütülecek araştırma için 8 Mayıs'ta ihaleye çıkılacak. Uygulama sırasında suda yaşayan canlılarla ilgili tespit de yapılacak. Araştırma, 4'ü profesör olmak üzere 11 bilim insanı tarafından yürütülecek.
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