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’de iki darbeci daha

‘Ankesör’de iki darbeci daha
FETÖ'nün TSK'daki ByLock'u olarak adlandırılan, kripto isimlerin tespit edildiği "" soruşturmasına 2 darbeci general takıldı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci Semih Terzi'nin 15 Temmuz gecesi 'daki "ankesörlü-kontörlü" telefonlardan 5 kez arandığı tespit edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast timinin başındaki tutuklu sanık Gökhan Şahin Sönmezateş'in de yine bu hatlardan görüştüğü ortaya çıktı.


Yüksel TEMEL
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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