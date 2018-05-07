‘Ankesör’de iki darbeci daha

FETÖ'nün TSK'daki ByLock'u olarak adlandırılan, kripto isimlerin tespit edildiği "Ankesör" soruşturmasına 2 darbeci general takıldı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci Semih Terzi'nin 15 Temmuz gecesi Ankara'daki "ankesörlü-kontörlü" telefonlardan 5 kez arandığı tespit edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast timinin başındaki tutuklu sanık Gökhan Şahin Sönmezateş'in de yine bu hatlardan görüştüğü ortaya çıktı.
Yüksel TEMEL
Yüksel TEMEL
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