;
Yol Durumu
  1. İngiliz The Times yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan eze eze kazanacak

25 ilde operasyonu: 16 gözaltı

merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelisi 16 kişi gözaltına alındı. Aralarında polis müdürü, doktor, eczacı, öğretmen, mühendis ve il göç uzmanlarının da olduğu 52 kişi hakkında yakalama kararı var.

25 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, 'nün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

ARALARINDA GÖÇ UZMAN YARDIMCILARI, DOKTORLAR, MÜHENDİSLER VAR
Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan aralarında polis müdürü, doktor, eczacı, öğretmen, mühendis, il göç uzman yardımcısının da bulunduğu 52 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde 84 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. 36 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Etiketler: ,
  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 10:39
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar