İngiliz The Times yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan eze eze kazanacak

İngilizler bile Türkiye'deki muhalefetten ümidini kesti. Türkiye'deki seçimleri ve CumhurbaşkanıErdoğan'ın mitinglerini başyazı konusu yapan İngiliz The Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 yıldır iktidarda olduğunu ve şüphesiz 24 Haziran seçimlerini ezici bir çoğunlukla kazanacağını yazdı.





ERDOĞAN EZE EZE KAZANACAK

Türkiye'nin giderek büyüyen ekonomisi, istikrarlı siyaseti, yükselen demokrasisi ve her türlü küresel tuzakla baş edebilir olmasını çekemeyen İngiliz The Times, başyazısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve 24 Haziran seçimlerini taşıdı. Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı üzerine kaleme alınan yazının tek objektif ve doğru cümlesi "Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 15 yıldır iktidarda olan Erdoğan şüphesiz seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanacak" oldu.





Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri Şehir Hastanesi açılışı ve mitingine ilişkin izlenimlerine de yer verdi.