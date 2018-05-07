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İngiliz yazdı: eze eze kazanacak

İngiliz gazetesi başyazısında ’ın miting izlenimlerini yazdı. 16 yılda ’yi 3 kat büyüten iktidarının başarısını kabullenen İngiliz The Times, “Erdoğan şüphesiz leri ezici bir çoğunlukla kazanacak” dedi.

İngiliz The Times yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan eze eze kazanacak

İngilizler bile 'deki muhalefetten ümidini kesti. Türkiye'deki leri ve CumhurbaşkanıErdoğan'ın mitinglerini başyazı konusu yapan İngiliz , 'ın 15 yıldır iktidarda olduğunu ve şüphesiz seçimlerini ezici bir çoğunlukla kazanacağını yazdı.

ERDOĞAN EZE EZE KAZANACAK
Türkiye'nin giderek büyüyen ekonomisi, istikrarlı siyaseti, yükselen demokrasisi ve her türlü küresel tuzakla baş edebilir olmasını çekemeyen İngiliz The Times, başyazısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve 24 Haziran seçimlerini taşıdı. Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı üzerine kaleme alınan yazının tek objektif ve doğru cümlesi "Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 15 yıldır iktidarda olan Erdoğan şüphesiz seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanacak" oldu.

Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri Şehir Hastanesi açılışı ve mitingine ilişkin izlenimlerine de yer verdi.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 10:37
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