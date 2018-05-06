Olay, Tem Otoyolu Esenyurt ayrımında akşam saat 21:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüler Esenyurt ayrımı mevkii yol kenarında park halinde duran Gürcistan plakalı TIR'ın direksiyonunda hareketsiz duran bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
TIR'ı gören polisi aradı! Dehşete düşüren olay...
TEM Otoyolu İstanbul istikameti, Esenyurt mevkiinde yol kenarında park halinde duran TIR'ın direksiyon başında hareketsiz duran kişiyi gören sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yabancı uyruklu sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay, Tem Otoyolu Esenyurt ayrımında akşam saat 21:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüler Esenyurt ayrımı mevkii yol kenarında park halinde duran Gürcistan plakalı TIR'ın direksiyonunda hareketsiz duran bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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