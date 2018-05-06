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Yol Durumu
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TIR'ı gören polisi aradı! Dehşete düşüren olay...

Otoyolu istikameti, mevkiinde yol kenarında park halinde duran TIR'ın direksiyon başında hareketsiz duran kişiyi gören sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yabancı uyruklu sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay, Otoyolu ayrımında akşam saat 21:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istikametinde ilerleyen sürücüler Esenyurt ayrımı mevkii yol kenarında park halinde duran plakalı TIR'ın direksiyonunda hareketsiz duran bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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  • 06 Mayıs 2018, Pazar 09:18
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