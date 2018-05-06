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'de operasyonu: 72 gözaltı

'de zanlılarının saklanmak için kullandıkları "gaybubet" evlerine operasyon düzenlendi. 188 adrese yapılan baskında aralarında yöneticilerin de olduğu 72 kişi gözaltına alındı.

İzmirde büyük operasyon!
'de düzenlenen operasyonunda 72 kişi gözaltına alındı.

MİT, terörle mücadele, istihbarat ve mali şube ekipleri 3 grubun faaliyete devam ettiğini belirleyince harekete geçildi.
Zanlıların saklanmak için kullandığı, gaygubet evleri olarak bilinen 118 adrese baskın yapıldı. Zanlılar delilleri karartmak için cep telefonlarını dışarı fırlattı.

SÖZDE YÖNETİCİLER DE ARALARINDA
Baskında FETÖ'nün il sorumluları, Karadeniz eski bölge imamı, emniyet ve orduya sızmış örgüt üyelerinin de bulunduğu 72 kişi yakalandı. Şüphelilerin cezaevinde yatan FETÖ sanıkları ile yakınlarına para topladıkları, yine bu paralarla gaybubet evlerinin kiraları ödedikleri belirlendi.
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  • 06 Mayıs 2018, Pazar 08:49
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