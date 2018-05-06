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belası

’deki 5 yıldızlı bir otelin sinin çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Felaketin perde arkasından ‘kaçak’ çıktı

İskele belası
Tatil cenneti Aydın'ın İlçesi'nden gelen haber, tadımızı kaçırdı. Olay, Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin sinde dün öğle saatlerinde yaşandı. Çok sayıda tatilcinin üzerinde bulunduğu beton iskele, bir anda çöktü. 15 metreden denize düşen tatilciler, beton parçalarının altında kaldı. Tatilcilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, iskelenin altında kalan 8 kişiyi kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Neval Durmuş'un bacak ve parmaklarının koptuğu ortaya çıktı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. Korkunç olayın ardından sahil güvenlik ekipleri, denizde tatilcilerin kopan vücut parçalarını aradı. Olayla ilgili soruşturma başlattı. Faciaya yol açan beton iskelenin kaçak olduğu ortaya çıktı.



İskele faciasının ardından tatilciler oteli terk etti.
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