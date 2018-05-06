İskele belası

Tatil cenneti Aydın'ın Didim İlçesi'nden gelen haber, tadımızı kaçırdı. Olay, Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin iskelesinde dün öğle saatlerinde yaşandı. Çok sayıda tatilcinin üzerinde bulunduğu beton iskele, bir anda çöktü. 15 metreden denize düşen tatilciler, beton parçalarının altında kaldı. Tatilcilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, iskelenin altında kalan 8 kişiyi kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Neval Durmuş'un bacak ve parmaklarının koptuğu ortaya çıktı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. Korkunç olayın ardından sahil güvenlik ekipleri, denizde tatilcilerin kopan vücut parçalarını aradı. Olayla ilgili soruşturma başlattı. Faciaya yol açan beton iskelenin kaçak olduğu ortaya çıktı.
İskele faciasının ardından tatilciler oteli terk etti.
İskele faciasının ardından tatilciler oteli terk etti.
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