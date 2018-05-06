El işi gelinlik

Britanya'da düğün heyecanı zirveye çıktı... İngiltere Prensi Harry ve ABD'li nişanlısı Meghan Markle'ın 19 Mayıs'ta gerçekleşecek düğün töreniyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Markle'ın daha önce çok konuşulan 135 bin dolar değerindeki gelinliğinin tasarımı medyaya sızdırıldı. Kraliyet ailesine yakın kaynaklar Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle'ın 19 Mayıs'ta gerçekleşek düğününde bir tanesinin tasarımı İngiliz moda evi Ralph & Russo'ya ait olan iki farklı gelinlik giyeceğini söyledi. 36 yaşındaki eski ABD'li oyuncunun Ralph & Russo tasarımlı el yapımı ve boncuk işlemeleri bulunan gelinlikle (fotoğraftaki), Prens Harry ile evlilik yemini etmek için, St. George Şapeli'ndeki koridorunda yürüdüğü andan itibaren, 2. Elizabeth'in Windsor Sarayı'nda düzenleyeceği resepsiyona kadar görüleceği belirtildi. Bir başka kaynak ise, 135 bin dolarlık bir fiyatı olan gelinliğin bedelinin gizlice Prens Harry'nin ailesi tarafından ödendiğini söyleyerek, "Fiyatı çok fazlaymış gibi geliyor ama sonuç olarak bu yılın düğünü olacak, neredeyse tamamen el yapımı olan bu gelinlik için birçok insan neredeyse yüz saat boyunca emek harcadı" ifadelerini kullandı.
İngiltere Prensi Harry ile evlenecek olan Meghan Markle'ın gelinliği sızdırıldı. Ralph & Russo tarafından tasarlanan el işçiliği gelinliğin fiyatı da 575 bin lira...
Markle'ın annesi Doria Ragland ve babası Thomas Markle, evlilik töreninden birkaç gün önce İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Prens Philip, Prenses Charles ve Camilla Parker ile tanışacak.
İngiltere Prensi Harry ile evlenecek olan Meghan Markle'ın gelinliği sızdırıldı. Ralph & Russo tarafından tasarlanan el işçiliği gelinliğin fiyatı da 575 bin lira...
Markle'ın annesi Doria Ragland ve babası Thomas Markle, evlilik töreninden birkaç gün önce İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Prens Philip, Prenses Charles ve Camilla Parker ile tanışacak.
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