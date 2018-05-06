Msutafa Özbey: Özgür Türkiye için Erdoğan

Malatya'da bir hazır beton santralinde işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası 33 yaşındaki Mustafa Özbey, Ankara'daki zırhlı birliklerde askerlik yaparken, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) kullanmayı öğrenmişti. 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimini duyunca hemen 2'nci Ordu Komutanlığı'nın önüne gitti.



'GEREKİRSE ŞEHİT OLURUM'

Bu sırada polisler, bir grup darbeciyi gözaltına alırken, kullandıkları ZPT'ye de el koydu. Ardından da ZPT'yi güvenli yere çekmek istedi. Ancak kimse aracı kullanmayı bilmiyordu. Polislere "Ben kullanırım" diyen Özbey, üzerine polis yeleği giyerek, ZPT'yi önce Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne, sonra da oradan araca binen Özel Harekât polisleriyle birlikte 2. Ordu Komutanlığı önüne götürdü.

Polisler, "Biz bu araçla içeriye gireceğiz. Sen de şehit ya da gazi olabilirsin" dediklerinde ise Özbey, "Vatan için ölümü bile göze alırım, siz yeter ki bana ne yapacağımı söyleyin" diyerek ertesi gün öğleye kadar ZPT'nin başında hazır kıta bekledi.







'KILIÇDAROĞLU TANKLARI GÖRÜP KAÇTI'

24 Haziran seçimleri ile ilgili SABAH'a konuşan 15 Temmuz kahramanı Özbey, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek şunları söyledi: "Vatanıma göz diken hainlere karşı o gece elimden gelen buydu. Ben 15 Temmuz gecesi, ezanların susmadığı, bayrakların inmediği bir vatan için 2 çocuğumu evde bırakıp tankın üzerine çıkarak ölüme koştum. Şimdi ülkenin yönetimine talip olan Kemal Kılıçdaroğlu ise o gece tankları görünce kaçtı. Saklandığı CHP'li belediye başkanının evinde darbenin gerçekleşmesini bekledi. Millet olarak o gece nasıl ki askerin içine sızmış 3-5 çapulcuya bu vatanı teslim etmediysek, sandıkta da bu ruhla tercih yapacağız. Vatanı korumak için sadece asker ve polis olmak gerekmiyor. Vatandaşların da yapabilecekleri şeyler var. Bunlardan biri de 24 Haziran günü sandık başındaki tercihtir. Elbette benim tercihim özgür bir Türkiye için Başkomutan Erdoğan olacak. Bu millet Erdoğan'ı yıktırmaz, vatanı böldürmez."



'YALANLARLA DİZ ÇÖKTÜREMEZLER'

Seçimde oyunu Cumhur İttifakı'na vereceğini söyleyen Mustafa Özbey, "FETÖ/PKK'nın ve Pensilvanya'nın yüzünü güldürmemek için oyum Cumhur İttifakı'na olacak. Bu milleti, ülke elden gidiyor yalanıyla, ekonomide oynadıkları oyunlarla diz çöktüremezler. Bu millet hainlerin karşısında diz çökmez" diyor.