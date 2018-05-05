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e’den 100 bin TL istedi

Pocoyo Pepee’den 100 bin TL istedi
'Pepee' adlı serisi mahkemelik oldu. Dünyada 200'den fazla ülkede izlenen '' adlı çizgi filmin şirketi Zınkıa Entertainmet S.A., 'Pocoyo' karakteriyle 'e' karakterinin birebir aynı olduğunu iddia etti. Pepee'nin yapımcı firması, senaristi ve yayınlandığı televizyon kanalına 100 bin liralık tazminat davası açtı. Davacı 'Pocoyo' filminin şirketi, üç yıl önce 'Pepee'ye marka hükümsüzlüğüne ilişkin dava açtıklarını ve bu davanın lehlerine sonuçlandığını belirtti. Bu nedenle 'Pepee' çizgi filminin elektronik ortamda çoğaltılmasının engellenmesini ve uğradıkları zararın ne kadar olduğunun hesaplanmasını istedi.

Ali OKTAY
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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