Köfte paniği

'in resmi sosyal medya hesabının " İsveç köfte si aslında Türk tarifinden alınma" itirafı geniş yankı uyandırdı. Osmanlı'ya sığınan İsveç Kralı'nın ülkesine götürüp meşhur ettiği bir diğer Türk yemeği ise 'Kaldolmar' adıyla anılan lahana dolması. Ormanları, refah seviyesi ve mobilya markasıyla ünlü İskandinav ülkesi İsveç'in, resmi sosyal medya hesabının geçen hafta paylaştığı " İsveç köftesi , aslında Kral 12'nci Karl'ın Türkiye 'den getirdiği bir tarife dayanır. Gerçeklere sadık kalalım" mesajı hem sosyal medyada hem de ana akım medyada geniş yankı uyandırdı. ABD'nin New York Times gazetesi İsveçli bir sosyal medya kullanıcısının "İsveç köftesi Türkmüş: Bütün hayatım bir yalandan ibaretmiş" mesajını başlık olarak kullandığı ve sonunda Türk köftesi tarifi verdiği bir haber yayımladı. İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian ise İsveçli mobilya markası IKEA'nın dünya genelindeki 340 restoranında satılan köftelerin, Türkiye'den nasıl İsveç'e ulaştığını anlatan bir yazı yayımladı.Özellikle IKEA'da 'İsveç köftesi' olarak rağbet gören köfteler, Rusya'ya karşı yenildikten sonra Osmanlı'ya sığınan İsveç Kralı 12. Karl'ın çok beğenerek ülkesine götürdüğü tarife dayanıyor. 5 yıl boyunca Osmanlı tarafından ağırlanan ve "Sarayın Demirbaşı" olarak anılıp Demirbaş Karl lakabıyla tanınan kralın, beğendiği bir diğer Türk yemeği de lahana dolması olmuş. 1714 yılında İsveç'e dönen Demirbaş Karl'ın lahana dolması tarifi İsveç'te 'kaldolmar' adıyla seviliyor...