Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nde okuyan 14 öğrenci, yıl boyunca derslerine girdi. Öğrenciler stajı bile bitirdi. Ancak 14 öğrenci, aldıkları 3 ana dersin, sistemde 'alınmadı' olarak göründüğünü fark etti. 3 ana ders için kayıt yaptıran ve yıl boyunca yoklama listesinde isimleri olan 14 öğrenci, durumu fakülte yetkililerine iletti. Sorunun Öğrenci İşleri'nden kaynaklandığı bildirildi. Öğrenciler, hatanın düzeltilmesi için Öğrenci İşleri'ne dilekçe verdi. Ancak yetkililerden, "Kayıt işlemlerinden öğrenciler sorumlu" yanıtı geldi. Kayıtlarının sistemde gözükmemesi nedeniyle dersleri yeniden almaları istenen öğrenciler, bu hata nedeniyle öğrenimlerinin bir yıl daha uzayacağını söyledi. Yaşadıkları sorunu BİMER'e de ileten öğrenciler, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
Ders şoku
Hemşirelik Bölümü’nden 14 öğrenci, sınavlara girdi. Ancak aldıkları 3 ders, sistemde gözükmedi. Bu hata yüzünden eğitimleri 1 yıl uzayan gençler isyan etti
Etiketler: Karadeniz Teknik Üniversitesi , Hemşirelik Bölümü , Öğrenci İşleri , Ders
- 05 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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