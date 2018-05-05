'Bank'o ödül

Bankta unuttuğu 56 bin lirası çalınan Rumeysa Uslu için arkadaşları kolları sıvadı. Olay geçen Pazartesi, Antalya'da yaşandı. Öğretmen Rumeysa Uslu otomobil almak için banka kredisi kullandı. Bankadan çektiği 56 bin lirayı siyah bir çantaya koyan Uslu, bir bankta oturup, arkadaşını beklemeye başladı. Bir süre sonra Uslu, para dolu çantayı bankta unutup, gelen arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. 15 dakika sonra parayı bankta unuttuğunu fark eden öğretmen, banka gittiğinde parayı yerinde bulamadı. Paralarının çalındığını gören Uslu, yıkıldı. Polis, hırsızı bulmak için bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Rumeysa öğretmenin arkadaşları da seferberlik başlattı.
'VİCDANI VARSA GETİRSİN'
Uslu'nun yakın arkadaşları, çantanın kaybolduğu bankın çevresindeki ağaçlara, "Bu bankta bir kadın öğretmenimizin bankadan çektiği ihtiyaç kredisi, çanta içerisinde unutulmuştur. Parayı Bahçeli Karakolu'na getirene ya da ihbar edene bin TL ödül verilecektir" yazılı ilan astı. Cadde üzerinde ilanı okuyan vatandaşlar ise olaya çok üzüldüklerini anlattı. İlanı okuyan emekli öğretmen Mülkiye Ünal, "Bu parayı alanlar lütfen karakola teslim etsinler" ifadesini kullandı. Öğretmen babası olduğunu söyleyen Sedat Garip de "Üzücü bir olay. Vicdanları varsa, parageri getirsinler" açıklamasını yaptı.
'VİCDANI VARSA GETİRSİN'
Uslu'nun yakın arkadaşları, çantanın kaybolduğu bankın çevresindeki ağaçlara, "Bu bankta bir kadın öğretmenimizin bankadan çektiği ihtiyaç kredisi, çanta içerisinde unutulmuştur. Parayı Bahçeli Karakolu'na getirene ya da ihbar edene bin TL ödül verilecektir" yazılı ilan astı. Cadde üzerinde ilanı okuyan vatandaşlar ise olaya çok üzüldüklerini anlattı. İlanı okuyan emekli öğretmen Mülkiye Ünal, "Bu parayı alanlar lütfen karakola teslim etsinler" ifadesini kullandı. Öğretmen babası olduğunu söyleyen Sedat Garip de "Üzücü bir olay. Vicdanları varsa, parageri getirsinler" açıklamasını yaptı.
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