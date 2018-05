Milyonlarca vatandaş annelerine sürpriz yapmak için heyecanlanıyor. Yılın en anlamlı günü olan Anneler Günü için arayış hız kesmiyor. İşte 2018 yılının Anneler Günü tarihi...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, besleyip büyüttükleri evlatlarını her koşulda seven, onların mutluluğu için her şeylerini feda etmeye hazır olan anneler için bu sene de önemli bir boyut taşıyacak. Anneler Günü 2018 yılında hediyeler ve sevgi dolu sözlerle kutlanacak. Peki, bu yıl Anneler Günü ne zaman kutlanacak? İşte, günün anlam ve önemi ve konuyla ilgili detaylı bilgiler...

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla kutlanan evrensel bir gün. Anne sevgisi ve anne fedakarlığı teması bu özel günde daha da ön plana çıkıyor. Ülkemizde mayıs ayıyla ile özdeşleşen Anneler Günü, dünyada değişik tarihlerde kutlanır. Bu özel gün, hediyeleşmelerle ve annelerin toplumdaki yerini hatırlatan etkinliklerle geçiyor.



ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN?

Anneler Günü'nü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar. ABD'de olduğu gibi Türkiye'de de mayıs ayının ikinci pazar gününe denk gelen Anneler Günü, çoğu Arap ülkesinde bahar ekinoksu olan 21 Mart'ta kutlanır. Anneler Günü 2018 yılında 13 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir.

ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ

*Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.

*En önemli aksesuarı saat olan anneler için yeni bir saat.

*Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.

*Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka…

*Kendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.

*Ev dekorasyonuna önem veren anneler için çerçeveler.

*Nostalji seven anneler için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

*Tatlı seven dünya tatlısı anneler için güzel bir kek buketleri.

*Not alma işini hala kalem ve kağıt ile yapan anneler için güzel bir not defteri seti.

*Sizin emeğinizi görmeye bayılan anneler için el yapımı boyanmış porselen tabak.

*Çiçeklere düşkün anneler için bir demet ya da saksı çiçek.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

*Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

*Gül yüzünden gülücükleri hiç eksik etmeyen biricik anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

*Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum Annem.

*Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

*Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun.

*Anneciğim, hafızamdaki en güzel, en hoş kelime Senin adındır. Sana her seslenişimde sevgim daha da çoğalıyor. Anneler Günü kutlu olsun.

