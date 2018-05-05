TSK, "Son bir haftada ikisi lider kadroda olmak üzere yurt içinde 2 ve yurt dışında 12 olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

'ZEYTİN DALI HAREKATI 4403 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

TSK'dan "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4403 olmuştur." açıklaması yapıldı.