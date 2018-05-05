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'ya son zamanların en ağır darbesi!

'dan yapılan açıklamada "Terörle Mücadele Harekâtında, 28 Nisan – 05 Mayıs 2018 tarihleri arasında, ikisi lider kadroda olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 23 silah ele geçirilmiş, 22 EYP tespit edilerek imha edilmiştir" denildi.

PKKya son zamanların en ağır darbesi!

, "Son bir haftada ikisi lider kadroda olmak üzere yurt içinde 2 ve yurt dışında 12 olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

'ZEYTİN DALI HAREKATI 4403 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'
TSK'dan "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4403 olmuştur." açıklaması yapıldı.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 15:58
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