Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle onlarca araç sürüklendi. 6 kişinin de sel sularına kapıldığı görüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna yaptığı açıklamada, "Kelimenin tam manasıyla afet yaşandı. 6 yaralımız var. Ciddi hasar var, tespitleri yapılıyor. 100'den fazla aracın hasar aldığı tahmin ediliyor" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Mamak'ta yaşanan sel nedeniyle Ankara Valisi Ercan Topaca'yı telefonla arayarak bilgi aldı.



DHA'nın haberine göre, Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, Mamak'ta sele neden oldu. Neşet Ertaş Caddesi Boğaziçi Mahallesi'nde etkili olan sel, çok sayıda otomobili önüne katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan 6 kişinin de sel sularıyla sürüklendiği görüldü. Ancak vatandaşın kurtarıldığı belirtildi.

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VALİ TOPACA: ZARAR KARŞILANACAK

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Ankara Valisi Ercan Topaca, "Tespit ve çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarımız hasar gören araç ve mallarına dokunmasınlar. Gerekli yardımın yapılabilmesi için tespiti bizim yapmamız gerekiyor. Hasar tespitinden sonra gerekli desteği yapacağımızı duyurmak istiyorum. Hastanede 3 yaralımız var. Yaralılarla ilgili net bilgiyi ilerleyen saatlerde verebiliriz" açıklamasında bulundu.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna bölgede incelemelerde bulundu.

"500 YILDA BİR OLABİLECEK BİR AFET"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Kelimenin tam manasıyla afet yaşandı. 6 yaralımız var. Ciddi hasar var, tespitleri yapılıyor. 100'den fazla aracın hasar aldığı tahmin ediliyor. Bu bölgede ilk defa yaşanan bir durum. 500 yılda bir olabilecek bir afet. Terk tesellimiz can kaybının olmaması" açıklamasında bulundu.