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'da terör operasyonu! Gözaltılar var

'ın Erciş ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin / terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Vanda terör operasyonu! Gözaltılar var

Valiliğinden yapılan açıklamada, "Erciş İlçe Jandarma Komutanlığınca; 5 Mayıs 2018 günü, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğinde, / terör örgütü üyelerine ve terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik olarak icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik operasyonu sonucunda; 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet av tüfeği, 1 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet cep telefonu, 4 adet simkart, 1 adet sırt çantası, 2 adet uyku tulumu, 2 adet met ve terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirilmiştir. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 14:47
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