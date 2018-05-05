Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Erciş İlçe Jandarma Komutanlığınca; 5 Mayıs 2018 günü, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğinde, PKK/KCK terör örgütü üyelerine ve terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik olarak icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik operasyonu sonucunda; 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet av tüfeği, 1 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet cep telefonu, 4 adet simkart, 1 adet sırt çantası, 2 adet uyku tulumu, 2 adet met ve terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirilmiştir. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.
Van'da terör operasyonu! Gözaltılar var
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
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