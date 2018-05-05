Binlerce öğrenci ALES sınavına girdi. İyisiyle kötüsüyle 2018 ALES bahar dönemi sınavı sona erdi. Şimdi binlerce öğrenci ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ALES sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 bahar dönemi ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...



Binlerce adayın ter döktüğü Türkçe olarak yapılan 2018 ALES İlkbahar Dönemi sınavın sonuçlarının açıklanma tarihi ÖSYM tarafından sınav takviminde açıklandı. 2018 ALES İlkbahar Dönemi Sınavında adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu.



SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar ALES sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.



Sınav sonuçları, 7 Haziran 2018 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilirler.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.



Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.



ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.



Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.