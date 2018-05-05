Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Afrin'de yaşananlar.. Ben hep anlatıyorum; ordumuz güçlü, askerimiz güçlü. Hem çok daha etkin ve dominant hem sonuç odaklı, başarılı operasyonu gerçekleştirilmesinde İHA'ların SİHA'ların etkisi yok mudur? Vardır dimi" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Gençlik Festivali'nde konuştu. Gelişen teknolojilerin önemine değinen Albayrak, "Afrin'de yaşananlar.. Ben hep anlatıyorum; ordumuz güçlü, askerimiz güçlü. Hem çok daha etkin ve dominant hem sonuç odaklı, başarılı operasyonu gerçekleştirilmesinde İHA'ların SİHA'ların etkisi yok mudur? Vardır dimi. 2009'da bu sektörde esamemiz okunmazken oluşan dış politika kriziyle 'Biz kendimiz üretelim' deyip 8 sene içinde kendi yerli ve milli mühendislerimizle en son teknolojiyle takip edip sadece nokta atışı silahlarla, toplarla, füzelerle vurma değil, istihbaratın, bilginin paylaşılmasıyla savaşın kuşatmanın seyrini değiştirecek bir süreç ortaya konuldu. 15 sene önceki Türkiye böyle bir operasyonda böyle başarılı sonuç alabilir miydi? İnanç, iman olacak ama bu da olacak. Bununla ilgili çok fazla bir süreç örnek saymak mümkün" diye konuştu.







Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:



"TÜRKİYE'NİN 2023, 2053, 2071 HEDEFİ VAR"

Bugünü o kadar okumalıyız ki geleceğe öyle adım atalım. Her bir kurumun, devletin hedefi vardır. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedefi var.

Bu yolculuk içerisinde bir hedefimiz var. Bu ülkeyi bir üst lige çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu süreç hepimizden tek tek başlıyor.



Bugünü doğru okursak geleceği öyle planlarız. Geleceği en iyi gençlerin okuduğuna inanıyorum.







Afrin'deki harekatta başarılı olmamızında yerli teknolojimizin önemi var..

Sadece ilim yeterli değil, ilim imtihanı çok zordur. Faziletli bir ilime ulaşmak amacımız olmalı.



Şunu aklımızdan çıkarmayacağız; 'Bugün dünden iyi olacak.'.