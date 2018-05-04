Saral yakalandı

Sarallar suç örgütüne yönelik geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve firari olarak aranan Alaaddin Saral'ın İstanbul Eyüpsultan'da ofis olarak kullanılan bir adreste saklandığını tespit eden organize şube ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Alaaddin Saral ile yanında bulunan 4 adamı yakalanarak gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
ŞAHİNLER'le ÇATIŞMA
Sarallar grubunun beyni olarak bilinen Alaaddin Saral hakkındaki yakalama kararlarından birinin Sedat Şahin'in liderliğini yaptığı Şahinler olarak bilinen suç örgütü ile Sarallar arasındaki çatışmalarla ilgili olduğu belirtildi. Polis, Şahinler ve Sarallar'ın, birbirlerine saldırı hazırlığı yaptığını belirlemiş 30 Kasım 2016'da düzenlenen operasyonda Sarallar'ın liderlerinden Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mahkeme Alaaddin Saral'ın kardeşi Burhanettin Saral'ın tutuksuz yargılanmasına karar vermişti. İki grup arasında 2005 yılında başlayan silahlı çatışmalarda ölenler ve yaralananlar olmuştu. Öte yandan Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile adamı Ferdi Topal'ın Nişantaşı'nda öldürülmesi olayında gözcülük yaptığı belirlenen Sarallar'ın adamı Özcan Korkut da önceki gün yakalandı.
ŞAHİNLER'le ÇATIŞMA
Sarallar grubunun beyni olarak bilinen Alaaddin Saral hakkındaki yakalama kararlarından birinin Sedat Şahin'in liderliğini yaptığı Şahinler olarak bilinen suç örgütü ile Sarallar arasındaki çatışmalarla ilgili olduğu belirtildi. Polis, Şahinler ve Sarallar'ın, birbirlerine saldırı hazırlığı yaptığını belirlemiş 30 Kasım 2016'da düzenlenen operasyonda Sarallar'ın liderlerinden Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mahkeme Alaaddin Saral'ın kardeşi Burhanettin Saral'ın tutuksuz yargılanmasına karar vermişti. İki grup arasında 2005 yılında başlayan silahlı çatışmalarda ölenler ve yaralananlar olmuştu. Öte yandan Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ile adamı Ferdi Topal'ın Nişantaşı'nda öldürülmesi olayında gözcülük yaptığı belirlenen Sarallar'ın adamı Özcan Korkut da önceki gün yakalandı.
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