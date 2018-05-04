Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (OSYM) bugün yaptığı açıklama doğrultusunda 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan ALES'e girecek öğrencilerinin saat 10.00'dan sonra sınava giriş yapamayacaklarını duyurdu. Ve sınav girecek adayları dikkatli olması yönlerinde uyardı.

Saat 10.00'dan sonra sınava girmek isteyecek kişiler sınava alınmayacak.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve çevirici, ve eğitim öğretim planlaması kadrosuna naklen atanabilmesi ve doktora eğitimi için girilmesi gereken bir sınavdır.

ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES, her yıl iki defa yapılan bir sınav türüdür. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavın tarihleri;

2018-ALES İlkbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018

Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018

2018-ALES Sonbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018

Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018/ 27 Eylül 2018

Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2018