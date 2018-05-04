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Hükümetten 'nin adayına ilk tepki geldi!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: "('nin adayı) Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz." dedi.

Hükümetten CHPnin adayına ilk tepki geldi!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan AA Editör masasına konuk oldu.

Bakan Arslan: "('nin adayı) Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz." dedi.

"Siber güvenlik çok önemli. yönelik her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz"


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da twitterdan "Güzel taktik. Parti delegesinden takdir görmeyeni CB adayı yap, rakipten kurtul, parti sana kalsın. CHP bir kez daha Türkiye'yi yönetmeye aday bir parti olmadığını, entrikaların partisi olduğunu gösterdi." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 10:48
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