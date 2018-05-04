Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan AA Editör masasına konuk oldu.

Bakan Arslan: "(CHP'nin cumhurbaşkanı adayı) Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz." dedi.

"Siber güvenlik çok önemli. Seçimlere yönelik her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz"

Güzel taktik. Parti delegesinden takdir görmeyeni CB adayı yap, rakipten kurtul, parti sana kalsın. CHP bir kez daha Türkiye'yi yönetmeye aday bir parti olmadığını, entrikaların partisi olduğunu gösterdi. — BÜLENT TURAN (@turanbulent) 4 Mayıs 2018



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da twitterdan "Güzel taktik. Parti delegesinden takdir görmeyeni CB adayı yap, rakipten kurtul, parti sana kalsın. CHP bir kez daha Türkiye'yi yönetmeye aday bir parti olmadığını, entrikaların partisi olduğunu gösterdi." açıklamasını yaptı.



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