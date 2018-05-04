İşte Melih Altınok'un Sabah gazetesindeki "Muharrem Bey bir tek atabilecek mi?" başlıklı bugünkü yazısı:

Günlerdir "Cumayı bekleyin" diye duyuru yapan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı bugün açıklanıyor...

Ancak adı Demirel'den sonra her Cumhurbaşkanlığı seçiminde gündeme getirilen İlhan Kesici sürprizi bozmuşa benziyor. Zira İHA'nın haberine göre Kesici dün şöyle konuştu:

"Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti."

Kesici'nin akşam saatlerinde milletvekilliği başvurusu yapması da, adaylıktan umudunu kestiğinin bir göstergesiydi.

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İddiaların ne derece doğru olduğu bugün ortaya çıkacak ama sonuç ne olursa olsun CHP için yeni bir dönem başlıyor.Çünkü "niçin aday olmuyorsunuz" sorusuna "Seçilsem TBMM'de tarafsız kalacağıma ilişkin namusum ve şerefim üzerine yemin etmem gerekecekti.(Rıfat Başaran/ Hürriyet)" yanıtını veren Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağı kesin. Ve bu kararı-kararsızlığı onu tarihin tozlu sayfalarına gömecek.Zira Muharrem İnce ister aday gösterilsin, isterse gösterilmesin CHP'nin yükselen değeri olacak...Şöyle ki... Aday gösterilmesi halinde, Erdoğan'ın karşısında aday olmanın kendisine sağlayacağı imajla, kaybetse de iddiasını sürdürme imkânı bulacak... Aday olmaması halinde de, olası yenilginin faturasını Kılıçdaroğlu'nun kararınakararsızlığına çıkartıp yine yoluna devam edecek.

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Gelelim işin aslına... Peki, 26 Mart 2011'de "Türkiye'ye sözümdür, AKP gidene kadar ağzıma alkol koymayacağım. Çünkü iftira atıyorlar" diyen İnce'nin perhizi bozma ihtimali var mı?

CHP'nin ittifak kurduğu İyi Parti ve Saadet Partisi de kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkartacaklarını açıkladıkları için İnce en fazla partisinin oylarını alacak. CHP'nin oturduğu yüzde 25 bandı düşünülünce de bu ihtimal uzak görünüyor. Tabii bir de CHP'den Akşener'e kayacak oylar var.

Kaldı ki, muhalefetin iddiasında etkisi olduğu gözlenen dış aktörler de tercihlerini Akşener'den yana yaptıklarını gizlemiyorlar.

Yani CHP'nin iktidar olma umudu bir yana, ana muhalefet pozisyonu tartışmalı hale gelecek.

Dolayısıyla, Muharrem Bey bir süre daha en fazla rakı bardağını koklamakla yetinecek gibi. Tabii geçen 7 yılda diyeti neyse ödeyip sözünü meze yaparak kadehini "Ah Kemal Bey ah, yaktın hepimizi" diye kaldırmadıysa.

İnsanlık hali, olmaz olmaz...