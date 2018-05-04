CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce oldu.

"HERKESİ KUCAKLAYACAK"

Adayın ismi netleşmeden önce Kılıçdaroğlu seçilecek adayla ilgili "CHP'li olmayabilir"diyerek "Siyasal kimliğiyle aday oluyorsa sizi kucaklayamaz." ifadelerini kullanmıştı.

3 ÖZELLİK SAYDI

Hatta Kılıçdaroğlu, bir adım daha ileri giderek CHP'nin adayıyla ilgili üç özellik saymıştı. Ancak bu özellikler Muharrem İnce'ye pek uymuyor.

Kılıçdaroğlu'nun istediği özellikler "Maliye bilen, ekonomiye hakim, kavgacı olmayan, bir başarı hikayesi olan aday".

İNCE KILIÇDAROĞLU'NUN AKLINDAKİ ADAY DEĞİLDİ

Oysa Muharrem İnce'nin tek başarı hikayesi Yalova seçimini kazanması, ekonomiyle ilgili ise herhangi bir birikimi yok. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun aklındaki aday profiline uymadı.

KILIÇDAROĞLU KURTULDU

CHP içerisinde kendine rakip olarak gördüğü Muharrem İnce'yi aday göstererek parti içerisindeki koltuğunu sağlamlaştıran Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin muhalefetinden kurtulmuş oldu. Böylelikle girdiği her seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenen Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi, girdiği her seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na yenilen Muharrem İnce olmuş oldu.

MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964 tarihinde Yalova ilinin Elmalık köyünde doğdu. Muharrem İnce'nin annesinin adı Zekiye, babasının adı ise Şerif'dir.

Ülkü İnce ile evli olan Salih Arda adında bir oğlu bulunan Muharrem İnce, ilk ve orta öğrenimini Yalova ilinde bitirdi. Üniversite eğitimini ise Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği bölümünde tamamlayarak mezun oldu.

Eskiden CHP Grup Başkan vekilliği görevini icra eden ve şimdilerde TBMM'deki milletvekilliği görevini de yürüten Muharrem İnce, Fizik öğretmeni ve okul müdürü unvanıyla pek çok lisede görevde bulunmasıyla birlikte özel dershanelerde de eğitmenlik görevini sürdürdü.

2012 yılında "Buyurun Sayın İnce" isimli bir kitap yazan Muharrem İnce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak göreve getirilmiştir. Şu anda da 23. dönemde de milletvekililiği görevini icra etmektedir.

Bir süre boyunca Yalovaspor'un basın sözcüğü görevini yürüten İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de yer almıştır.

24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi seçilen Muharrem İnce, 2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. 13 Haz 2011 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi.