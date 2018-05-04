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Mısır Çarşısı nedir? İşte

tarihi Mısır Çarşısı'nın bugün açılışını yaptı. Uzun bir restorasyon sürecinden sonra açılan Mısır Çarşısı'nın yeni hali görenleri büyülüyor. Peki Mısır Çarşısının tarihi nasıldır? Mısır Çarşısı nedir? Tarihi Mısır Çarşısına dair tüm detaylar haberimizin içinde.

Mısır Çarşısı nedir? İşte Mısır Çarşısının tarihi
Uzun bir restorasyon sürecinden sonra 'ın açılışını yaptığı tarihi Mısır Çarşısı, Eminönü'nde 'nin arkasında ve Çiçek Pazarı'nın yanındadır.

'un en eski kapalı çarşılarından biridir. Aktarlarıyla meşhur bu çarşıda halen tabii ilaçlar, baharat, çiçek tohumları, nadir bitki kök ve kabukları gibi eski geleneğine uygun ürünlerin yanı sıra; kuruyemiş, şarküteri ürünleri, değişik gıda maddeleri satılmaktadır.



MISIR ÇARŞISI'NIN TARİHİ
Bizans zamanında Makro Envalos adında bir çarşının aynı yerde bulunduğu rivâyet edilmektedir. Bugünkü yapı, 1660 yılında Turhan Sultan tarafından Hassa baş mimarı Kâzım Ağa'ya yaptırılmıştır. Önceleri Yeni Çarşı ya da Vâlide Çarşısı olarak anılan ve rivâyete göre Mısır'dan alınan vergilerle inşâ edilen çarşı, 18. yüzyıldan sonra bugün bilinen adıyla anılmaya başlanmıştır. 1691 ve 1940'ta iki büyük yangın tehlikesini atlatmıştır. Çarşı, son olarak 1940-1943 yılları arasında İstanbul Belediyesi tarafından restore edilmiştir.



MISIR ÇARŞISI'NIN MİMARİ YAPISI
Yeni Cami'nin yanında yer alan L şeklindeki yapının altı kapısı bulunmaktadır. Bunlardan biri Haseki Kapısı'dır. Bunun üstündeki kısım iki katlı olup üst katta zamanında mahkeme olup esnafın kendi arasında ve halkla sorunları çözülürmüş.


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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 16:14
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