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Bahçeli'den Cumhur ittifakı imzası

Başbakan Yıldırım'ın ardından lideri Bahçeli de Cumhur ittifakı protokoklünü imzaladı.

4 Haziran ve milletvekili seçimleri için aday gösterme süreci devam ederken, ve 'nin ortak olarak adayı ise Cumhurbaşkanı .

AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" protokolü MHP Genel Başkanı 'nin imzalamasının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından 'ya teslim edildi.


BAŞBAKAN DÜN İMZALAMIŞTI
Başbakan 'da 'na gönderilmek üzere Cumhur ittifakıprotokolüne imzasını atmıştı.

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 16:42
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