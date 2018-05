Kitap Fuarı coşkusu

Fuarcılık tarafındandüzenlenen fuar, dün kapılarınıaçtı. 13 Mayıs'ta sona erecek olanfuarda, ünlü yazarlar Niğde li sevenleriyle buluşacak.İmza günlerinin ve konferansların da yapılacağıkitap fuarında, 7'den 70'e hitap eden kitaplarokurlarla bir araya gelecek. Kamuoyununyakından tanıdığı isimler de kitap fuarında söyleşive imza günlerine katılacak. Aralarında KahramanTazeoğlu, İlber Ortaylı ve Mete Yarar gibiünlü isimlerin olduğu fuarda 50'den fazla yazarokurlarıyla buluşacak.Ömer Halisde- mir Meydanı'nda4 Mayıs'ta açılan kitap fuarına tümNiğdelileri davet eden Niğde Belediye BaşkanıRifat Özkan: "13 Mayıs'a kadar devam edecekkitap fuarımızda birbirinden değerli yazarlarımızNiğdelilerle buluşacak. Kitap Fuarı'na kamuoyununyakından tanıdığı yazarlar katılarak hem söyleşigerçekleştirecekler hem de kitaplarını imzalayacaklar.Hemşehrilerimizi özlemle beklediklerikitap fuarımıza davet ediyorum" dedi.Belediyesi, polis olmak için aileleriyle sınava birlikte gelen öğrencilere sınava girecekleri yerde ikramlarda bulunuyor. Niğde Belediyesi tarafından sınava girecek aday ve yakınlarına çay ikram edilerek ısınma ihtiyaçları gideriliyor. Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan: "22. Dönem Polis Eğitim Merkezi Başvuruları için şehrimizden ve şehir dışından katılan polis adayları ile bir araya geldik. Aday başvuru alanında, adaylara belediye olarak çay ve çorba ikramlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sınava girecek gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. Belediyenin bu hizmetinden büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren polis adayları ve aileler ise "Sınav öncesinde dışarıda bekliyoruz. Niğde Belediyesi güzel bir hizmete imza atmış, bu hizmette emeği geçen başta Belediye Başkanı Rifat Özkan olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyoruz" dedi.Belediyesi, şehrinBelediyesi, şehrin yeşil dokusunu canlandırmak ve ağaç dikimini teşvik etmek amacıyla "Herkesin Dikili Bir Ağacı Olsun" projesi kapsamında fidan dağıtımı yaptı. Başkan Özkan: "Peygamber Efendimiz "Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz" diye buyurmaktadır. Ormanlarımızı korumak, yeşil alanlara sahip çıkmak, artırmak ve yeni orman alanları oluşturmak hepimizin vatandaşlık görevidir" diye konuştu.Belediye Başkanı Rifat Özkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamında ağırladı. Sıcak bir şekilde gerçekleştirilen karşılamanın ardından iki başkan makama geçerek bir süre sohbet ettiler. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette her iki başkan çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyemizi ziyaret ederek bizleri onure etti. Sayın Çelik'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son buldu.Belediye Başkanı Rifat Özkan, esnaf ziyaretlerini sürdürürken Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na yeni dönemde de seçilen Bahtiyar Yamaner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Özkan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtarlar Derneği Başkanı Yamaner Başkan Özkan'a teşekkürlerini iletti. Çalışmalarına tam gaz devam edeceğini bildirdi.Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde şehir genelindeki camilerde temizlik çalışması başlattı. Temizliğe her zaman önem veren Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle camilerde temizlik yapılması için ilgili birimlere talimat verdi. Başkan Özkan vatandaşların Ramazan ayında rahat, huzurlu ve daha temiz bir ortamda ibadetlerini yapmaları için temizlik çalışması başlattıklarını söyledi. Özel solüsyonlar ve makinelerle camilerin titizlikle temizlendiğini belirten Belediye Başkanı Rifat Özkan; "Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte camilerimizde başlattığımız temizlik çalışması personellerimiz tarafından özenle devam ediyor. İbadetlerin daha temiz, nezih ve hijyenik bir ortamda gerçekleşmesi için inşallah elimizden geleni yapacağız" dedi.Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği otobüslerde ücretsiz internet projesi vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor. Niğde Belediyesi'nin kent içi ulaşımı daha konforlu ve keyifli bir hale getirmek amacıyla birkaç hafta önce hizmete sunduğu otobüslerde ücretsiz internet uygulaması özellikle gençler tarafından çok sevildi. Otobüslerde ücretsiz wifi hizmetinden bugüne kadar yaklaşık 5000'den fazla vatandaş yararlandı. "Hemşehrilerimizin hizmetkarıyız" diyen Belediye Başkanı Rifat Özkan Niğde Belediyesinde de ücretsiz wifi hizmetinin faaliyete geçtiğinin müjdesini verdi. İnternet hizmetinden memnun kalan kullanıcılar şunları söyledi: "Ücretsiz interneti ilk gördüğümüzde çok şaşırdık. Vatandaş için bu projeyi üreten ve uygulamaya koyan herkese çok teşekkür ediyoruz..."Belediyesi geri dönüşüm konusunda hayata geçirdiği örnek hizmetlerle vatandaşın takdirini topluyor. Daha temiz bir Niğde için çalışmalara yoğun bir şekilde devam eden Niğde Belediyesi, hem vatandaşı atıklar konusunda bilinçlendiriyor hem de çevre temizliğine ciddi anlamda katkılar sunuyor. Bu kapsamda Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü vatandaşı bilinçlendirmek için Şadırvan Park'a stant açtı. Daha önceki projelere de destek veren Niğde Belediyesi, 'atık pil ve atık yağ' kampanyalarını vatandaşa duyuruyor. 5 litre atık yağa 1 litre bulaşık deterjanı kampanyası ve okullarda atık pil yarışmasının devam ettiği Niğde'de atıklar konusunda önemli mesafeler kat ediliyor.Özbelde Kızılelma parkı yanına Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın projesi olan Niğde Belediyesi Özbelde Semt Konağı oluşturuldu. Semt konaklarının içerisinde bilgi evi ve gençlik merkezleri yer alacak. Projeyle gençlerin ve çocukların aynı zamanda emeklilerin vakit geçirecekleri nezih bir ortam oluşturulacak. Başkan Özkan, Niğde Belediyesi olarak insan ve hizmet odaklı projeler ürettiklerini vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onları daha da mutlu edecek projeler hazırlıyoruz. Her bir mahallemizin özelliklerine, beklentilerine ve yaşam şekline göre proje üretiyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.