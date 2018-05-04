İstanbul Esenler'de 3 gün önce bir kadın, çanta içindeki bebeği sokağa bıraktı. Vicdansız kadının o görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda kaldırımda elinde bir çanta ile yürüyen bir kadının, eli boş olduğu halde tekrar geri döndüğü görülüyor. Polis, kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İşte vicdansız!
Etiketler: İstanbul
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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