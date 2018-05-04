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Yol Durumu
  1. İşte vicdansız!
  2. Uçan otomobil!

Fena uçmuş!

Fena uçmuş!
Havada büyük bir panik yaşandı. Kiev- seferini yapacak olan Havayolları'na ait uçak, Ankara'ya gitmek üzere Kiev Zhuliany Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçuşun son 20 dakikasında Türk olduğu iddia edilen sarhoş bir yolcu, Ukraynalı bir yolcu ile tartıştı. Ayağa kalkan ve alkolün etkisiyle yerinde durmakta güçlük çeken yolcu, daha sonra diğer yolcula- ra sataştı. Sarhoş yolcu, inişten kısa süre önce de acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Skandal anları kaydeden bir yolcu ise görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
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