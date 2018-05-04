Havada büyük bir panik yaşandı. Kiev- Ankara seferini yapacak olan Pegasus Havayolları'na ait uçak, Ankara'ya gitmek üzere Kiev Zhuliany Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçuşun son 20 dakikasında Türk olduğu iddia edilen sarhoş bir yolcu, Ukraynalı bir yolcu ile tartıştı. Ayağa kalkan ve alkolün etkisiyle yerinde durmakta güçlük çeken yolcu, daha sonra diğer yolcula- ra sataştı. Sarhoş yolcu, inişten kısa süre önce de acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Skandal anları kaydeden bir yolcu ise görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
Fena uçmuş!
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.