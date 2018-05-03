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Erdoğan, Protokolü'nü imzaladı

Özbekistan ve 'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönüşünde Protokolü'nü imzaladı

Erdoğan, Cumhur İttifakı Protokolünü imzaladı

Cumhurbaşkanı , Protokolü'nü imzaladı.

Özbekistan ve 'ye gerçekleştirdiği ziyaretleri tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Atatürk Havalimanı'na geldi.

Erdoğan, havalimanından ayrılmadan, uçak içinde Cumhur İttifakı Protokolü'ne imza attı.

Özel uçak "CAN" ile saat 22.30'da Güney Kore'nin başkenti Seul'den Türkiye'ye gelen Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yurda döndü.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 01:26
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