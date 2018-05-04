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İstanbul'da 20 saatlik ! açıkladı! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da ve 'e bağlı bazı mahallelerde 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde 20 saat sürecek yaşanacak. Esenler'de su ne zaman gelecek? Bağcılar'da su ne zaman gelecek? İşte 'den yapılan o açıklama...

İstanbulda 20 saatlik su kesintisi!

ve 'in bazı mahallelerine yarın saat 15.00'ten, 5 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'e kadar su verilmeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden () yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahmutbey Terfi Merkezi'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle yapılacak.

Su kesintisi Bağcılar'a bağlı Bağlar, Demirkapı, Çınar, 15 Temmuz, Fatih, Göztepe, Güneşli, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle ve 100. Yıl mahallelerinin tamamında ve Yavuz Selim Mahallesi'nin alt kotlarında, Esenler'de ise Birlik, Cevatpaşa, Fevzi Çakmak, Fatih, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis ve Turgut Reis mahallelerinde uygulanacak.

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 08:03
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