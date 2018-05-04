Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden attığı yeni skandal tweetler ortaya çıktı.

KATİL MOLLAOĞLU!

Kaftancıoğlu'nun Sivas'ta yaşanan Madımak Olayı nedeniyle bir panele davet edilen Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na "katil" dediği tweetler sosyal medyada gündem oldu. CHP ile ittifak yapan ve her fırsatta Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Temel Karamollaoğlu ise ittifak yaptığı partinin üst düzey yöneticilerinden olan bir kişinin hakkında böyle tweetler atmasına sessiz kaldı.

ERBAKAN'IN CENAZESİNİ ISLIKLAMAK İSTEMİŞ

Saadet Partisi'nin kurucusu Necmettin Erbakan'dan da rahatsız olan Kaftancıoğlu'nun 1995 yılında üniversiteden mezuniyeti sırasında törene katılan Necmettin Erbakan'ı ıslıklayarak protesto ettiğini söylediği tweetler de ortaya çıktı. Kaftancıoğlu, Erbakan'ın cenazesinin düzenlendiği gün attığı tweet ile merhum Erbakan'ın cenazesini de 1995 yılında yaptığı gibi ıslıklamak istediğini söylemiş.

KAFTANCIOĞLU'NUN TEKBİR RAHATSIZLIĞI!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokağa dökülerek demokrasi tarihine altın harflerle adlarını kazıyan isimsiz kahramanlar hakkında da skandal sözler sarf eden Canan Kaftancıoğlu, vatandaşın demokrasisine, ülkesine, bayrağına, özgürlüğüne ve dinine sahip çıktığı o kanlı gecede "tekbir" sözlerini duymaktan rahatsız olmuş. Bu rahatsızlığını attığı tweet ile dile getiren Kaftancıoğlu'nun bu sözleri büyük tepki çekti.





Bu skandalların ortaya çıkmasının ardından CHP yönetimi, Saadet Partisi cephesinden de büyük tepki topladı. Daha önce dörtlü ittifak kuracakları açıklanan ancak dün yapacakları protokol toplantısını iptal eden CHP-SP-İP-DP ittifakının çatırdama nedenlerinden birinin de bu tweetler olduğu öğrenildi.