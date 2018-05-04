Türkiye'deki pek çok operatör kullanıcısının cep telefonlarına Kriz SMSC platformu aracılığıyla bir mesaj gönderildi. Bu gelişmenin arkasından kimden, neden ve hangi amaçla gönderildiği kullanıcıların akıllarında büyük bir soru işareti bırakan Kriz SMSC hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak üzere araştırmalara başlandı. Belirli bölgelerde yaşayan kişilerin cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) şeklinde Doğal Afet Kurumu tarafından gönderilen bu mesaj sonrasında kullanıcılarda tedirginlik havası hakim oldu. Bu nedenle kullanıcılar karşılaştıkları bilgilendirme/uyarı mesajının ardından şaşkınlık ve merak içerisinde kolları sıvayarak sorgulamalarına yoğunluk kazandırdı. Peki, acil bir durumda 80 milyon kişiye ulaşabilecek kapasiteye sahip Kriz SMSC nedir? Doğal afet durumlarında ve olası kriz anında kullanıcılarla paylaşılan Kriz SMSC kimden ve neden gönderildi?

KRİZ SMSC NEDİR? KRİZ SMS KİMDEN VE NEDEN GÖNDERİLDİ?

Binlerce kullanıcının operatörleri üzerinden cep telefonlarına "Bu mesaj kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir" B002 şeklinde bilgilendirme mesajı gönderildi. Kriz SMSC, doğal afet durumlarında ve olası kriz anında 80 milyon kişiye ulaşabilecek kapasiteye sahip mesaj olma özelliği göstermektedir. Öte yandan Defne Telekomünikasyon vasıtasıyla üretilen Kriz SMSC, Doğal Afet Kurumu tarafından kullanıcıların cep telefonlarındaki operatörleri üzerinden gönderilmektedir. Belirli bölgelerde yaşayan kişilerin cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) şeklinde gönderilen Kriz SMSC, kısaca olası bir kriz anında, afet ve acil durumlarda tüm operatör kullanıcılarına gönderilen bilgilendirme ve uyarı mesajıdır. Ancak bilgilendirme ve uyarı mesajında bahsi geçen bir kriz anı şu an için bulunmamaktadır. Kullanıcıların karşılaştığı bu mesaj muhtemelen deneme amaçlı gönderilmektedir. Konuya ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte yeni bir bilgi gelmesi dahilinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.