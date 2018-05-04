;
Yol Durumu
  1. Hükümetten CHP'nin adayına ilk tepki geldi!

Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak seferlerine sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı uçak seferleri, yoğun sis nedeniyle iptal edildi.

Ordu-Giresun Havalimanında uçak seferlerine sis engeli

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri () yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine, Ankara ile Atatürk ve Uluslararası havalimanlarından yapılması beklenen yedi sefer iptal edildi.

Sis nedeniyle bazı uçaklar da Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi. DHMİ yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceğini kaydetti.

Etiketler: , , , , ,
  • 04 Mayıs 2018, Cuma 10:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar