Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 3 Mayıs'ta Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Cemil Erkek'in (32) ailesine şehadet haberi verildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehit Erkek'in merkez ilçe Karesi'ye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan annesi Bahriye ile babası Rahim Erkek'e şehadet haberini Vali Ersin Yazıcı verdi. Erkek ailesi taziyeleri kabul ederken, şehidin ailesinin oturduğu sokak ve mahalle meydanındaki kahvehanelere Türk bayrakları asıldı.

Teröristlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Erkek'in, Selma Erkek ile evli olduğu ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Şehit Erkek, yarın cuma namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından Yağcılar Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.