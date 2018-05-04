Ehliyet sınavı sonuçlarını büyük bir merakla bekleyen sürücü adayları sonuçlara kavuştu. Günlerdir sürücü adayları tarafından beklenen ehliyet sınavı sonuçları bu sabah saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Ehliyet Sınavı sonuçlarını kontrol etmek isteyen birçok sürücü adayı internete akın etti ve Google üzerinde "ehliyet sınav sonuçları" araması yapmaya başladı. İşte MEB tarafından açıklanan ehliyet sınavı sonuçları…

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 21 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 14:00'te yaptığı ehliyet sınavına dair açıklama geldi, sınav sonuçlarının bakanlığın resmi web sitesinde yayınlandığı açıklandı. Sınavda 50 sorudan 35 soruya doğru (Her soru 2 puan değerindedir) cevap veren kursiyer, direksiyon sınavına girme hakkına sahip oluyor.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

21 Nisan'da sınava girenlerin, sonuçları 3 Mayıs 2018 tarihinde öğrenecekleri ilan edilmişti. Kursiyerler en az 70 puan aldıkları taktirde, direksiyon sınavına katılma hakkına sahip oluyor. Direksiyon sınavı ise 12 Mayıs 2018 tarihinde yapılması bekleniliyor.

2018 EHLİYET SINAV TARİHLERİ

2018'de ehliyete dair üçüncü sınav, 4 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak. Sınav ücretleri yatırılma tarihleri 11 Mayıs'ta başlıyor, 12 Temmuz'da sona eriyor. Dördüncü sınav 20 Ekim 2018 tarihinde yapılıyor. Sınav ücretleri yatırılma tarihleri 17 Ağustos'ta başlıyor, 27 Eylül'de sona eriyor. Son sınav ise 22 Aralık 2018 tarihinde yapılacak. Sınav ücretleri yatırılma tarihleri ise 13 Kasım 2018 ila 29 Kasım 2018 tarihleri arasında olacak.

STAJYER EHLİYET NEDİR?

Stajyer ehliyet uygulamasında sürücü, üstte belirtilen stajyer ehliyet süresi boyunca 75 ceza puanına ulaşırsa, ehliyetine el koyulacak ve psikolojik durumunun tespiti için psikoteknik testine girmesi gerekecektir. Psiko-teknik belgesi aldıktan sonra sürücü kursuna başvurarak tekrar ehliyet alması gerekecek.

75 Ceza puanı nasıl doldurulur?

Sık yapılan hataların ceza puanları:

- Trafikte seyrederken telefonla konuşmak : 10 Ceza puanı

- Kırmızı ışıkta geçmek : 20 Ceza puanı

- Emniyet kemerini bağlamamak : 15 Ceza puanı

- Hız sınırını aşmak : 10 Ceza puanı

- Muayenesiz araç kullanmak : 10 Ceza puanı

- Park yasağına uymamak : 20 Ceza puanı

- Yayaların geçiş üstünlüğü olan yerlerde, yayalara izin vermemek : 20 ceza puanı

- Şerit izleme kurallarına uymamak : 20 Ceza puanı

Yönetmeliği göre üst üste yapılan hatalar:

-İki yıl boyunca ;

-Üç kez trafik ışıklarının ihlal edilmesi,

-Hız limitlerinin üç defa ihlali,

-Sağa- sola, dönel kavşaklarda yayalara, bisiklet kullanıcılarına geçiş hakkının 3 defa ihlal edilmesi,

-Okul geçitlerinde öğrenci geçişlerinin ihlal edilmesi,

-Emniyet kemerinin 3 defa takılmaması,

-Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promil alkol ile yakalanmak,

-Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında asli kusurlu olmak durumlarında sürücü belgesi iptal edilir.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLECEK?

Ehliyet sınav sorularına, cevaplarına ya da sonuçlarına yapılacak olan itirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 10 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu süre içinde itiraz dilekçesi yazılarak ilgili kurum olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne yollanmalıdır.

İtiraz başvuruları için Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden birisine ''Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığıyla 20 TL itiraz ücreti yatırılması gereklidir. Ücretin ödendiğine dair makbuzu da alıp itiraz dilekçesine eklemelisiniz. Başvurusu, sınavı geçersiz sayılan adaylar ile sınava girmeyen adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Faksla yapılan itirazlarda dikkate alınmayacak olup itirazların cevaplanma sürecinde ÖDSGM'nin genel evrak kayıt tarihleri esas alınacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

DİREKSİYON SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

– Direksiyon sınavı artık 35 dakika sürmektedir. İlk 5 dakikasında araç tanıma ile ilgili sorular sorulmaktadır. Aracın iç donanım ve motor kısımlarından soru sorulacak sorulardan 5 tanesine cevap veremeyenler sınavdan başarısız sayılacak.

– Aracınızın kapısını sol elle açarak sağ ayağınızla giriş yapınız. Araca binerken arkanızdan gelen bir araç varsa onu görebilmeniz içidir bu vesileyle olası kazalarda yaralanma riski ortadan kalkar.

– Sınav giriş belgenizi ve nüfus cüzdanınızı komisyon başkanına vererek imza tutanağını imzalayınız.

– Aynaları, koltuğu kendinize göre ayarladıktan sonra mutlaka emniyet kemerinizi takınız.

– Vites takılı durumdaysa, debriyaja basarak boşa alınız. Debriyaja basılı konumdayken kontağı çevirip araç çalışmaya başladıktan sonra anahtarı basmayı bırakınız.

– Gideceğiniz yöne göre sinyalinizi veriniz, frene basarak el frenini indiriniz.

– Ayağınız sonuna kadar debriyaja basılı haldeyken vitesi 1'e takarak kalkışınızı yapınız.