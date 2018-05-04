YSK seçmen sandık sorgulama işlemleri 24 Haziran'daki erken seçime sayılı günler kala vatandaşlar tarafından sıklıkla aranmaya başladı. e-Devlet ve YKS üzerinden sorgulanabilecek seçmen kütükleri 12 Mayıs'a kadar askıda olacak... Özellikle seçmen kağıtları henüz eline ulaşmamış olan vatandaşlar TC ile YSK seçmen sandık sorgulama işlemi ile 'Nerede oy kullanacağım?' sorusuna cevap arıyorlar. Peki sandık sorgulama işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? İşte tüm detaylar...



YSK'DAN SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN



YSK seçmen sorgulama sistemi, 24 Haziran seçimleri öncesinde seçmen kütüğü bilgilerinin kolayca öğrenilebilmesine olanak sağlayacak. Seçmen kaydı sorgulama işlemi için E-Devlet şifresi ya da YSK'nın internet sitesinde TC Kimlik Kartı bilgilerini kullanmak mümkün olacak. Peki, 2-12 Mayıs tarih aralığında erişime açık olacak olan YSK seçmen sorgulama işlemi için hangi adımları izlemek gerekiyor? İşte, o detaylar



YSK'da seçmen kaydı ile ilgili açıklama yapıldı: "Yüksek Seçim Kurulu olarak seçim dönemlerinde; seçmenlerin, seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıkları, seçmen listelerinin askıya çıkarılma ve askıdan indirilme tarihi, seçmen listelerinin kesinleşmesi ve oy kullanılacak sandıkların belirlenmesi gibi süreçler hakkında sistemimizde kayıtlı e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderiyoruz.



E-DEVLET ÜZERİNDEN SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN



Kurumumuz tarafından yapılacak bilgilendirme mesajlarını almak istiyorsanız lütfen sorgulama sonucu gelen sayfada "E-Posta Adresi" ve/veya "Cep Telefonu" bilgilerinizi giriniz ve bilgilendirme almak istediğiniz kutucuklarından en az birini işaretleyiniz."



SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Bu işlemi E-Devlet kapısı üzerinden kolayca yapmak istiyorsanız öncelikle şifreye ihtiyacınız olacaktır. e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden veya yurt dışında iseniz Konsolosluklardan, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz. Destekleyen bankaların İnternet Şubeleri ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Bunun için bankanızın belirlediği yöntemler ile İnternet şubesine giriş yaptıktan sonra, ilgili bağlantıya tıklayarak e-Devlet Kapısı'na girebilirsiniz.



1) e-Devlet Kapısı: http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "GirişYap" bağlantısına tıklayınız.



2) Kimlik Doğrulama Sistemi: Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olunuz.



3) Kimlik Doğrulama Yöntemi: Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.



4) Kullanmanız gereken hizmetin adı "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama"dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.



Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydisorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İSTEYENLER DİKKAT!

1. Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt içi olmasına rağmen,



Yurt içi seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan,



Kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen vatandaşların;

30 Nisan 2018 (8.00) ile 12 Mayıs 2018 (17.00) tarihleri arasında (seçim başlangıç tarihi ile askı bitiş tarihi) kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler.



2.Seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrencilerin (askeri öğrenciler hariç);



Öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.



Seçmen Kütüğünde engellilik kaydı bulunmayan (görme ve ortopedik) engelli seçmenler "Engellilik Beyan Formu" nu doldurarak yerleşim yeri adresinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere bağlı bulunduğu muhtarlığa veya doğrudan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne bizzat veya bir yakını tarafından iletebilirler. Seçmen Kütüğüne engelli olarak kayıtlı seçmenler oylarını aileleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kullanabilirler.



Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için, bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurabilirler. "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile birlikte "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir.