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Yol Durumu
  1. Bahçeli'den Muharrem İnce mesajı

'nin tarihi ertelendi

tarafından gerçekleştirilen 2018 'nin tarihi değişti.

DGSnin tarihi ertelendi

, 8 Temmuz'da planlanan sınavı 21 Temmuz 2018'e erteledi.

ÖSYM BÖYLE DUYURDU!
8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (2018-) sınav tarihi, 21 Temmuz 2018 olarak değiştirilmiş olup sınav takvimi bu doğrultuda güncellenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 17:31
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