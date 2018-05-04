ÖSYM, 8 Temmuz'da planlanan sınavı 21 Temmuz 2018'e erteledi.

ÖSYM BÖYLE DUYURDU!

8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (2018-DGS) sınav tarihi, 21 Temmuz 2018 olarak değiştirilmiş olup sınav takvimi bu doğrultuda güncellenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.