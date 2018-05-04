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Bahçeli'den mesajı

'nin cumhurbaşkanı adayı için, "'li sözde muhaliflere yardım eden şahıstır" dedi

Bahçeliden Muharrem İnce mesajı

'nin cumhurbaşkanı adayı olan hakkında açıklamalarda bulunana Genel Başkanı "MHP'li sözde muhaliflere salon kiralanmasında destek veren ve MHP'ye en yüksek husumeti besleyen kişidir" açıklamasını yaptı.

Cumhur ittifakın hakkında da konuşan Bahçeli, "Cumhur İttifakı tek sestir, tek sözdür. Bunun dışında başka bir şeye gerek yoktur." dedi.

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 17:26
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