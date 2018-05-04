CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce hakkında açıklamalarda bulunana MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "MHP'li sözde muhaliflere salon kiralanmasında destek veren ve MHP'ye en yüksek husumeti besleyen kişidir" açıklamasını yaptı.

Cumhur ittifakın hakkında da konuşan Bahçeli, "Cumhur İttifakı tek sestir, tek sözdür. Bunun dışında başka bir şeye gerek yoktur." dedi.