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25 bin askeri ! Başvurular ne zaman?

İçişleri Bakanlığı tarafından 10 bin polis alımının müjdesini verildikten sonra, 25 bin jandarma askeri yapılacağı da netleşti. Peki alımlar ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

25 bin personel alınacak!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'da düzenlenen bir etkinlikte 25 bin yapılacağının müjdesini verdi. 2018 yılı içerisinde yapılacak olan jandarma askeri personel alımları hakkında konuşan Soylu, ''Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik. Olayların aydınlatılma oranlarında ise yüzde 12 artış var. Burada özellikle ilçe jandarma komutanlarımıza, ilçe emniyet müdürlerimize söylüyorum. Benim için önemli olan rakam, mala karşı suçların düşmesi, aydınlatılan olayların oranlarının artması. Bunu yaptığımız zamandan itibaren vatandaşımızın, hem sizlere hem de devlete olan güveni artacaktır. Kafasını yastığa vurduğu zaman vatandaş, 'polisim, jandarmam, bekçim yanı başımda' diyecek ve bu konuda rahat bir uyku çekebilecek. Bizim yapmamız gereken bu." ifadelerine yer verdi. Peki jandarma alımları ne zaman zaman?

25 BİN JANDARMA ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25 bin jandarma alımının yapılacağını belirtti. Alımlarla ilgili ayrıntılı bilgi vermeyen Soylu, sadece rakam verdi. Fakat alımların 2018 yılı içerisinde olacağı planlanmaktadır.

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 17:55
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