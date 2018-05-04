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Darbeci 'nin cezası belli oldu

’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (/) darbe girişimine ilişkin 24’ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, dönemin 2’nci Ordu Komutanı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Darbeci Adem Hudutinin cezası belli oldu

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) darbe girişimine ilişkin, dönemin 2'nci Ordu Komutanı 'nin de aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada karar verilmesine başlandı. Sanıkların son sözlerini söylemesinin ardından kısa ara veren mahkeme heyeti, kararını açıklamaya başladı. Gerekçeli kararını daha sonra açıklayacağını bildiren mahkeme heyeti, dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 13:05
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