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Ege'de gemisi ve Yunan hücumbotu çarpıştı

'nde yük gemisi ile Yunan hücumbotunun çarpıştığı bildirildi. Olayda yararlanan olmadığı açıklandı.

Egede Türk gemisi ve Yunan hücumbotu çarpıştı

'ın Midilli adası açıklarında bir Yunan hücumbotu ile bir yük gemisinin hafif şekilde yandan çarpıştığı bildirildi. Yunanistan olayda yaralanan olmadığını ve deniz araçlarında ağır hasar meydana gelmediğini duyurdu. Yük gemisi çarpışmanın ardından Türkiyeistikametinde yoluna devam etti.

Bu yıl buna benzer iki olay daha olmuş, Ocak ayında Türk ve Yunan hücumbotları çarpışmış, Şubat ayında da bir Türk devriye gemisi Yunan sahil koruma gemisine çarpmıştı. Bu çarpışmalar esnasında da yaralanan olmamıştı.

Komşu iki ülkesi on yıllardır 'ndeki egemenlik hakları üzerinde anlaşamıyor. 1996 yılında insansız adacıklar yüzünden çıkan anlaşmazlık müttefikleri savaşın eşiğine getirmiş ve kriz ABD'nin yoğun müdahalesiyle geçiştirilebilmişti. Bu olaydan sonra Ankarave Atina yönetimleri Ege'deki gerginliğe son verme arayışı başlatmışlardı.

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 12:44
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