Anneler Günü ne zaman? İşte 2018 Anneler Günü tarihi! Anneler Günü mesajları

Her yıl olduğunu gibi bu yılda anneler günü heyecanı hem evlatları hemde anneleri sardı. Şimdiden hediye araştırmaya başlayanlar anneler gününün ne zaman olacağını merak ediyor. 2018 yılı itibariyle anneler gününde hediye almak ve o güne özel plan yapmak isteyenlerin araştırdığı anneler günü bu sene mayıs ayının kaçına denk geliyor? İşte tüm detaylar...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? (2018)

Üzerimizde büyük emekleri olan her an her koşulda yanımızda olan annelerimizin anneler günü her sene olduğu günü bu senede Mayıs ayının ikinci haftası kutlanacak. Yani 2018 yılı itibariyle Anneler Günü 13 Mayıs pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜNE ÖZEL ALINABİLECEK HEDİYELER

Klasikleşmiş hediyelerden sıkılanlar için anneler gününde farklı ne hediye alınabilir? Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri aşağıda bulunan maddelerden seçebilirsiniz. İşte 2018 anneler gününe özel hediye önerileri

- Girdiği her an sizi hatırlaya bileceği giyim eşyası

- Çok istediği mutfak eşyası

- Aile resminizin olduğu fotoğraf çerçevesi

- Şık duvar saati

- Bahar aylarına özel buket çiçek

- Bütçenize göre altın, gümüş takılar



ANNELER GÜNÜ TARİHİ

Anneler ve annelik kutlamaları, ana tanrıçaları Rhea ve Kibele'nin şerefine festival düzenleyen antik Yunanlılara ve Romalılara kadar dayanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanan Anneler Günü'nün kökenleri 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İç Savaştan önceki yıllarda, Batı Virginia'daki Ann Reeves Jarvis, yerel kadınlara çocuklarına nasıl iyi bakacaklarını öğretmek için Anneler Günü Çalışma Kulüpleri' nin başlamasına yardımcı oldu. Bu kulüpler daha sonra hala iç savaşa bölünmüş olan ülkenin bir bölgesinde birleştirici bir güç haline geldi. 1868'de Jarvis, annelerin uzlaşmayı teşvik etmek için eski Birlik ve Konfederasyon askerleriyle bir araya geldiği "Anneler Dostluk Günü"düzenledi.

Anneler Günü'ne bir başka aracı, kölelik karşıtı ve elçi Julia Ward Howe oldu. 1870 yılında Howe, "Anneler Günü Bildirgesi" ni yazdı ve annelerin dünya barışını teşvik etmelerini istediklerini belirten bir harekete geçirme çağrısı yaptı. 1873'te Howe, bir "Anneler Günü Barış Günü" için 2 Haziran'da kutlanacaktı.

Anneler Günü öncüleri arasında 1870'lerde, Albion, Michigan'da yerel bir Anneler Günü'ne ilham veren bir temperance aktivisti olan Juliet Calhoun Blakely yer alıyor. Bu arada Mary Towles Sasseen ve Frank Hering'in ikilisi, 19'uncu yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında bir Anneler Günü düzenledi.

DÜNYADA ANNELER GÜNÜ

Anneler Günü'nün sürümleri dünya çapında kutlanırken, gelenekler ülkeye göre değişmektedir. Tayland'da, örneğin, Anneler Günü her zaman ağustos ayında kutlanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Anneler Günü, anne ve diğer kadınlara hediye ve çiçek sunarak kutlanmaya devam ediyor ve tüketici harcamaları için en büyük tatillerden biri haline geldi. Aileler ayrıca, anneler yemek pişirme veya diğer ev işleri gibi etkinliklerden bir gün izin vererek kutlarlar. Anneler Günü, zaman zaman politik ya da feminist grupların ortaya çıktığı bir tarih olmuştur. 1968'de Martin Luther King Jr.'ın karısı Coretta Scott King, Anneler Günü'nü, imtiyazlı kadın ve çocukları desteklemek için bir yürüyüş düzenledi. 1970'lerde kadın grupları aynı zamanda tatilin eşit haklara ve çocuk bakımına erişim ihtiyacını vurgulamak için bir zaman olarak kullandılar.

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANNE

Senin sesini

senin kokunu özledim anne

Gözlerini özledim,

Sözlerini özledim.

Kokunu özledim,

Benim güzel annem.

Beni büyüten,

Beni yaşatan.

Beni yüreten,

Sen değilmiydin,

Benim güzel annem.

ANNE SEVGİSİ

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana,

Sensiz bana kan veren

Sensin bana can veren.

Küçükken yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana,

Göremeyince seni

Kucaklarım gölgeni

ANNE

Hakkın ödeşilmez eşin bulunmaz

Beni ak sütünle besledin ANNE

Şefkatin bir şeyle satın alınmaz

Kulağıma ninni söyledin ANNE

Ne kadar tatlıydı gel yavrum derken

Seyrederdi mışıl mışıl uyurken

Elinde avcunda hiç bir şey yokken

Giydirdin kuşattın süsledin ANNE

Bu gece rüyamda yaktın özümü

Şahballı"yım tutamadım sözümü

Okşadın saçımı öptün yüzümü

Başımı göğsüne yasladın ANNE

Hilmi Şahballı

ANNELER GÜNÜ

Yeşildir artık yüreğinde kara bulut,

Bugün anneler günü, annem beni unut.

Evde acılar koynuna yangelip yatmış,

İnadına giyin sen de mayısa batmış,

Yürü sokakta, çocukların düşü aksın

Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın.

Diline genç anılarından bir türkü seç,

Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç,

Islanırsa anıların güneşte kurut,

Senin günün bugün unutma, beni unut

Gök mavi, deniz mavi, tam kıyısında dur

Durma, eteğinden beni bir daha savur.

Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut,

Koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk,

Gözünde gözümde, gözlerinde bin umut …

ANNECİĞİM

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim!…

Necip Fazıl KISAKÜREK

ANNEM

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin, benim güzel annem.

Güneş yüzlü, altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki

Sensin, benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu,

Evimizin mutluluğu

Sensin, benim güzel annem.

UYUYAN GÜZEL ANNEYE

Anne, bahar geliyor uyansana

Çık altın eşikte bekle beni,

En güzel tılsımları buldum sana

Koklayabilmek için nefesini.

Yeni açmış şu erik hatırlatır

Bana ağaçları çok sevdiğimi,

Sevginle mi ıslanmış şu sonsuz kır,

O kara bırakmışsın gözlerini.

Gül güzel annem benim, benim rüyam

İçimden çiçekli bir yol var sana,

Senin yerine biraz ben uyusam

Anne bahar geliyor uyansana.

Ceyhun Atuf KANSU

ANNE

Sen baharda nazlı çiçek,

Ben çiçekte tombul böcek,

Sensin beni güldürecek,

Anneciğim, biriciğim.

Kulağımda tatlı sesin,

Ninni yavrum uyu dersin,

Sevgi bağın eksilmesin

Anneciğim, biriciğim.

Mevlüt KAPLAN

ANNE

Uyusun da büyüsün

Derdin büyüdüm anne

Bana o ak sütünden

Verdin büyüdüm anne

Uykuma yıldızları

Serdin büyüdüm anne

Anne güzelliğine

Erdin, büyüdüm anne

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

ANNECİĞİM

Bekle beni anneciğim

Bir gün sana döneceğim

Pamuk gibi ellerinden

Doya doya öpeceğim

Demet demet çiçeklerle

Lâle menekşe güllerle

Aydınlık bir gelecekle

Annem sana geleceğim

Ne şirindir senin sözün

Yeter ağlamasın gözün

Bitsin artık çile hüzün

Annem sana döneceğim

Demet demet çiçeklerle

Ellerimde buketlerle

Duâlarla Tekbirlerle

Annem sana geleceğim.

Hayati OTYAKMAZ

SAKLA BENİ ANNE

Sen ninni söylerken anne

Ak güvercinler evimize

Gelinböcekleri konuyor

Saçımın tellerine

Sen masal söylerken anne

Mor menekşeler açıyor sesinde

Yüzünden kalkan kelebekler

Yavaşça konuyor kirpiklerime

Sen ninni söylerken anne

Başucumda mı uykum

Yastığımın altında mı

Söyle girsinler gözlerime

Söyle şu kedilere anne

Miyavlamasınlar eğri büğrü

Oyuncağımı korkutmasınlar

Girmesinler düşüne

Yumuyor gözlerimi gizli bir el

Yüzünü göremiyorum anne

Sar beni sakla beni

Sıcak sevgiler içine

Tavan nere gitti anne

Nere gitti evimizin duvarları

Daya ellerini anneciğim

Kediler düşmesin üstüme

Ali YÜCE

GELEMEM ANNE

Bu acıya dayanmıyor yüreğim

Sensiz yaşanır mı bilemem anne

Sana kavuşmaktır benim dileğim

Vakit dolmayınca gelemem anne

Doğmak murat ise elbet ölüm hak

Bana çok zor geldi böyle ayrılmak

Seni örter iken şu kara toprak

Gayri yeryüzünde gülemem anne

Geceleri uyku girmez gözüme

Yakar beni ateş düştü özüme

Doymadım ki ben senin gül yüzüne

Şimdi koklamaya bulamam anne

Çekiçoğlu ölüm zor gelir dile

Ağlamak sızlamak boşa nafile

Sana kavuşmayı istesem bile

Ecel gelmeyince ölemem anne

ANAM

Dokuz ay koynunda gezdirdi beni

Ne cefalar çekti ne etti anam

Acı tatlı zahmetime katlandı

Uçurdu yuvadan yürüttü anam

Anaların hakkı kolay ödenmez

Analara ne yakışmaz ne denmez

Kan uykudan gece kalkar gücenmez

Emzirdi salladı uyuttu

Anam doğurdu beni Sivas ilinde

Sivralan Köyünde tarla yolunda

Azığı sırtında orak elinde

Taşlı tarlalarda avuttu

Anam ben yürürdüm anam bakar gülerdi

Huysuzluk edersem kalkar döverdi

Hemen kucaklayıp okşar severdi

Çirkin huylarımı soyuttu anam

Çocuğuydum anam bana ders verdi

Okumamı çalışmamı ön gördü

Milletine bağlı ol da dur derdi

Vatan sevgisini giyitti anam

Tükenmez borcum var anama benim

Onun varlığından oldu bedenim

Kimi köylü kızı kimisi hanım

Ta ezel tarihte kayıtlı anam

Veysel der kopar mı analar bağı

Analar doğurmuş ağayı beyi

İşte budur sözlerimin gerçeği

Okuttu öğretti büyüttü anam Aşık Veysel'i

Anneciğim seni sever kokunu özlerim

Şimdi seni bekliyorum

Ben seni çok seviyorum.

annem annem sen üzülme

seni birakip gitmeme ragmen

unutma ben hep seninleyim

ANNE

Annemi ben çok severim,

Melek annem, güzel annem,

Üzülmesin sakın derim

Melek annem, güzel annem.

İyi doğru sözler onda,

Şefkat dolu gözler onda,

Sevgi, ışık var yolunda,

Melek annem, güzel annem.

Anne yüzü ne asil yüz,

Anne gözü ne derin göz,

Anne özü, pırlanta öz,

Melek annem, güzel annem.

O gülerse çağlayanım,

O ağlarsa ağlayanım,

Ona gönül bağlayanım;

Melek annem, güzel annem.

Rıfat Necdet EVRİMER

ANNECİĞİM

Anneciğim seni ben,

Çiçeklerden yemişten,

Sarı saçlı bebekten,

Canımdan çok severim.

Gitme hep yanımda kal,

Beni kollarına al,

Pembe gülden daha al,

Yanağından öperim.

Melahat UĞURKAN

