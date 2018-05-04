Anneler Günü ne zaman? İşte 2018 Anneler Günü tarihi! Anneler Günü mesajları

Her yıl olduğunu gibi bu yılda anneler günü heyecanı hem evlatları hemde anneleri sardı. Şimdiden hediye araştırmaya başlayanlar anneler gününün ne zaman olacağını merak ediyor. 2018 yılı itibariyle anneler gününde hediye almak ve o güne özel plan yapmak isteyenlerin araştırdığı anneler günü bu sene mayıs ayının kaçına denk geliyor? İşte tüm detaylar...
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? (2018)
Üzerimizde büyük emekleri olan her an her koşulda yanımızda olan annelerimizin anneler günü her sene olduğu günü bu senede Mayıs ayının ikinci haftası kutlanacak. Yani 2018 yılı itibariyle Anneler Günü 13 Mayıs pazar günü kutlanacak.
ANNELER GÜNÜNE ÖZEL ALINABİLECEK HEDİYELER
Klasikleşmiş hediyelerden sıkılanlar için anneler gününde farklı ne hediye alınabilir? Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri aşağıda bulunan maddelerden seçebilirsiniz. İşte 2018 anneler gününe özel hediye önerileri
- Girdiği her an sizi hatırlaya bileceği giyim eşyası
- Çok istediği mutfak eşyası
- Aile resminizin olduğu fotoğraf çerçevesi
- Şık duvar saati
- Bahar aylarına özel buket çiçek
- Bütçenize göre altın, gümüş takılar
ANNELER GÜNÜ TARİHİ
Anneler ve annelik kutlamaları, ana tanrıçaları Rhea ve Kibele'nin şerefine festival düzenleyen antik Yunanlılara ve Romalılara kadar dayanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanan Anneler Günü'nün kökenleri 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İç Savaştan önceki yıllarda, Batı Virginia'daki Ann Reeves Jarvis, yerel kadınlara çocuklarına nasıl iyi bakacaklarını öğretmek için Anneler Günü Çalışma Kulüpleri' nin başlamasına yardımcı oldu. Bu kulüpler daha sonra hala iç savaşa bölünmüş olan ülkenin bir bölgesinde birleştirici bir güç haline geldi. 1868'de Jarvis, annelerin uzlaşmayı teşvik etmek için eski Birlik ve Konfederasyon askerleriyle bir araya geldiği "Anneler Dostluk Günü"düzenledi.
Anneler Günü'ne bir başka aracı, kölelik karşıtı ve elçi Julia Ward Howe oldu. 1870 yılında Howe, "Anneler Günü Bildirgesi" ni yazdı ve annelerin dünya barışını teşvik etmelerini istediklerini belirten bir harekete geçirme çağrısı yaptı. 1873'te Howe, bir "Anneler Günü Barış Günü" için 2 Haziran'da kutlanacaktı.
Anneler Günü öncüleri arasında 1870'lerde, Albion, Michigan'da yerel bir Anneler Günü'ne ilham veren bir temperance aktivisti olan Juliet Calhoun Blakely yer alıyor. Bu arada Mary Towles Sasseen ve Frank Hering'in ikilisi, 19'uncu yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında bir Anneler Günü düzenledi.
DÜNYADA ANNELER GÜNÜ
Anneler Günü'nün sürümleri dünya çapında kutlanırken, gelenekler ülkeye göre değişmektedir. Tayland'da, örneğin, Anneler Günü her zaman ağustos ayında kutlanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Anneler Günü, anne ve diğer kadınlara hediye ve çiçek sunarak kutlanmaya devam ediyor ve tüketici harcamaları için en büyük tatillerden biri haline geldi. Aileler ayrıca, anneler yemek pişirme veya diğer ev işleri gibi etkinliklerden bir gün izin vererek kutlarlar. Anneler Günü, zaman zaman politik ya da feminist grupların ortaya çıktığı bir tarih olmuştur. 1968'de Martin Luther King Jr.'ın karısı Coretta Scott King, Anneler Günü'nü, imtiyazlı kadın ve çocukları desteklemek için bir yürüyüş düzenledi. 1970'lerde kadın grupları aynı zamanda tatilin eşit haklara ve çocuk bakımına erişim ihtiyacını vurgulamak için bir zaman olarak kullandılar.
EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ
ANNE
Senin sesini
senin kokunu özledim anne
Gözlerini özledim,
Sözlerini özledim.
Kokunu özledim,
Benim güzel annem.
Beni büyüten,
Beni yaşatan.
Beni yüreten,
Sen değilmiydin,
Benim güzel annem.
ANNE SEVGİSİ
Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim ana,
Sensiz bana kan veren
Sensin bana can veren.
Küçükken yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler.
Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni
Kucaklarım gölgeni
ANNE
Hakkın ödeşilmez eşin bulunmaz
Beni ak sütünle besledin ANNE
Şefkatin bir şeyle satın alınmaz
Kulağıma ninni söyledin ANNE
Ne kadar tatlıydı gel yavrum derken
Seyrederdi mışıl mışıl uyurken
Elinde avcunda hiç bir şey yokken
Giydirdin kuşattın süsledin ANNE
Bu gece rüyamda yaktın özümü
Şahballı"yım tutamadım sözümü
Okşadın saçımı öptün yüzümü
Başımı göğsüne yasladın ANNE
Hilmi Şahballı
ANNELER GÜNÜ
Yeşildir artık yüreğinde kara bulut,
Bugün anneler günü, annem beni unut.
Evde acılar koynuna yangelip yatmış,
İnadına giyin sen de mayısa batmış,
Yürü sokakta, çocukların düşü aksın
Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın.
Diline genç anılarından bir türkü seç,
Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç,
Islanırsa anıların güneşte kurut,
Senin günün bugün unutma, beni unut
Gök mavi, deniz mavi, tam kıyısında dur
Durma, eteğinden beni bir daha savur.
Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut,
Koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk,
Gözünde gözümde, gözlerinde bin umut …
ANNECİĞİM
Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!
Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var;
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!
Gözlerinde aksi bir derin hiçin,
Kanadın yayılmış, çırpınmak için;
Bu kış yolculuk var, diyorsa için,
Beni de beraber al anneciğim!…
Necip Fazıl KISAKÜREK
ANNEM
Annelerin en güzeli,
Sensin, benim güzel annem.
Ilık esen bahar yeli,
Sensin, benim güzel annem.
Güneş yüzlü, altın kalpli,
Ağır başlı, tatlı dilli,
Meleklerin eşi sanki
Sensin, benim güzel annem.
Açan çiçek, çağlayan su,
Gülümseyen engin duygu,
Evimizin mutluluğu
Sensin, benim güzel annem.
UYUYAN GÜZEL ANNEYE
Anne, bahar geliyor uyansana
Çık altın eşikte bekle beni,
En güzel tılsımları buldum sana
Koklayabilmek için nefesini.
Yeni açmış şu erik hatırlatır
Bana ağaçları çok sevdiğimi,
Sevginle mi ıslanmış şu sonsuz kır,
O kara bırakmışsın gözlerini.
Gül güzel annem benim, benim rüyam
İçimden çiçekli bir yol var sana,
Senin yerine biraz ben uyusam
Anne bahar geliyor uyansana.
Ceyhun Atuf KANSU
ANNE
Sen baharda nazlı çiçek,
Ben çiçekte tombul böcek,
Sensin beni güldürecek,
Anneciğim, biriciğim.
Kulağımda tatlı sesin,
Ninni yavrum uyu dersin,
Sevgi bağın eksilmesin
Anneciğim, biriciğim.
Mevlüt KAPLAN
ANNE
Uyusun da büyüsün
Derdin büyüdüm anne
Bana o ak sütünden
Verdin büyüdüm anne
Uykuma yıldızları
Serdin büyüdüm anne
Anne güzelliğine
Erdin, büyüdüm anne
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
ANNECİĞİM
Bekle beni anneciğim
Bir gün sana döneceğim
Pamuk gibi ellerinden
Doya doya öpeceğim
Demet demet çiçeklerle
Lâle menekşe güllerle
Aydınlık bir gelecekle
Annem sana geleceğim
Ne şirindir senin sözün
Yeter ağlamasın gözün
Bitsin artık çile hüzün
Annem sana döneceğim
Demet demet çiçeklerle
Ellerimde buketlerle
Duâlarla Tekbirlerle
Annem sana geleceğim.
Hayati OTYAKMAZ
SAKLA BENİ ANNE
Sen ninni söylerken anne
Ak güvercinler evimize
Gelinböcekleri konuyor
Saçımın tellerine
Sen masal söylerken anne
Mor menekşeler açıyor sesinde
Yüzünden kalkan kelebekler
Yavaşça konuyor kirpiklerime
Sen ninni söylerken anne
Başucumda mı uykum
Yastığımın altında mı
Söyle girsinler gözlerime
Söyle şu kedilere anne
Miyavlamasınlar eğri büğrü
Oyuncağımı korkutmasınlar
Girmesinler düşüne
Yumuyor gözlerimi gizli bir el
Yüzünü göremiyorum anne
Sar beni sakla beni
Sıcak sevgiler içine
Tavan nere gitti anne
Nere gitti evimizin duvarları
Daya ellerini anneciğim
Kediler düşmesin üstüme
Ali YÜCE
GELEMEM ANNE
Bu acıya dayanmıyor yüreğim
Sensiz yaşanır mı bilemem anne
Sana kavuşmaktır benim dileğim
Vakit dolmayınca gelemem anne
Doğmak murat ise elbet ölüm hak
Bana çok zor geldi böyle ayrılmak
Seni örter iken şu kara toprak
Gayri yeryüzünde gülemem anne
Geceleri uyku girmez gözüme
Yakar beni ateş düştü özüme
Doymadım ki ben senin gül yüzüne
Şimdi koklamaya bulamam anne
Çekiçoğlu ölüm zor gelir dile
Ağlamak sızlamak boşa nafile
Sana kavuşmayı istesem bile
Ecel gelmeyince ölemem anne
ANAM
Dokuz ay koynunda gezdirdi beni
Ne cefalar çekti ne etti anam
Acı tatlı zahmetime katlandı
Uçurdu yuvadan yürüttü anam
Anaların hakkı kolay ödenmez
Analara ne yakışmaz ne denmez
Kan uykudan gece kalkar gücenmez
Emzirdi salladı uyuttu
Anam doğurdu beni Sivas ilinde
Sivralan Köyünde tarla yolunda
Azığı sırtında orak elinde
Taşlı tarlalarda avuttu
Anam ben yürürdüm anam bakar gülerdi
Huysuzluk edersem kalkar döverdi
Hemen kucaklayıp okşar severdi
Çirkin huylarımı soyuttu anam
Çocuğuydum anam bana ders verdi
Okumamı çalışmamı ön gördü
Milletine bağlı ol da dur derdi
Vatan sevgisini giyitti anam
Tükenmez borcum var anama benim
Onun varlığından oldu bedenim
Kimi köylü kızı kimisi hanım
Ta ezel tarihte kayıtlı anam
Veysel der kopar mı analar bağı
Analar doğurmuş ağayı beyi
İşte budur sözlerimin gerçeği
Okuttu öğretti büyüttü anam Aşık Veysel'i
Anneciğim seni sever kokunu özlerim
Şimdi seni bekliyorum
Ben seni çok seviyorum.
annem annem sen üzülme
seni birakip gitmeme ragmen
unutma ben hep seninleyim
ANNE
Annemi ben çok severim,
Melek annem, güzel annem,
Üzülmesin sakın derim
Melek annem, güzel annem.
İyi doğru sözler onda,
Şefkat dolu gözler onda,
Sevgi, ışık var yolunda,
Melek annem, güzel annem.
Anne yüzü ne asil yüz,
Anne gözü ne derin göz,
Anne özü, pırlanta öz,
Melek annem, güzel annem.
O gülerse çağlayanım,
O ağlarsa ağlayanım,
Ona gönül bağlayanım;
Melek annem, güzel annem.
Rıfat Necdet EVRİMER
ANNECİĞİM
Anneciğim seni ben,
Çiçeklerden yemişten,
Sarı saçlı bebekten,
Canımdan çok severim.
Gitme hep yanımda kal,
Beni kollarına al,
Pembe gülden daha al,
Yanağından öperim.
Melahat UĞURKAN
ANNELER GÜNÜ
Yeşildir artık yüreğinde kara bulut,
Bugün anneler günü, annem beni unut.
Evde acılar koynuna yangelip yatmış,
İnadına giyin sen de mayısa batmış,
Yürü sokakta, çocukların düşü aksın
Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın.
Diline genç anılarından bir türkü seç,
Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç,
Islanırsa anıların güneşte kurut,
Senin günün bugün unutma, beni unut
Gök mavi, deniz mavi, tam kıyısında dur
Durma, eteğinden beni bir daha savur.
Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut,
Koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk,
Gözünde gözümde, gözlerinde bin umut ...
Nevzat Çelik
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