AÖL sınav sonuçları sorgulama! AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? ve AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu açık lise okuyanların bugünlerde yanıtını en çok merak ettiği konu durumunda... Sonuçların hala açıklanmamış olması beklentiyi de artırıyor.



AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Telafi sınavlarının sona ermesiyle birlikte adaylar gözünü MEB'e çevirdi. Fakat Milli Eğitim Bakanlığından henüz resmi bir açıklama yok. Tarih ve saat için adaylar bekleyişte...



Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.



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KAYIT YENİLEMEYLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

MEB kayıt yenileme hakkında önemli bir duyuru geçerek "Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistem ile yapılan sınavlarının organizasyonu ve değerlendirilmesi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Açık Öğretim Liselerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı II. dönem sınavının sonuçlarının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra 2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme iş ve işlemleri başlatılacaktır.



2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme tarihi belirlendikten sonra http://aol.meb.gov.tr internet adresinden öğrencilerimize duyurulacaktır." açıklamasında bulundu.