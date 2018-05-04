MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olunmasına yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. FETÖ'nün seçmen ayağı konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Bahçeli, şunları söyledi: "FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. Bu 100 bin kişinin içerisinde 100 bin aday talebinde bulunan 4 kişiden bir tanesine CHP 15 milletvekili kaydırması ile destek oldu. Dolayısıyla 100 bin seçmene kalmaması gerekirdi. Ama şahsiyet 100 bin aday ile seçmen ile adaylığını koymada ısrar etti." MHP Lideri, ByLock'çuların ve FETÖ'den ihraç edilenlerin etrafında toplandıkları adayın belirlenmesi durumunda FETÖ'nün siyasi ayağı hakkında da önemli çıkarımlar yapılabileceğini kaydetti. Bu arada Bahçeli, "Cumhur ittifakını oluşturan partiler olarak YSK'ya Cuma günü saat 11'de, Sayın Başbakan ile birlikte başvuruda bulunacağız" dedi.
Bahçeli’den kritik soru: ByLock’çular hangi aday etrafında toplanıyor?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olunmasına yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Etiketler: Devlet Bahçeli , ByLock , FETÖ , MHP , YSK , CHP , Başbakan , Cumhurbaşkanı
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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