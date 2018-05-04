Sosyal medya paylaşımlarıyla ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret Gökçe yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü işletmeci 2005 yılındaki fotoğrafında kasapta çıraklık yapan Nusret, o günlerde hep bir gün ünlü olmak hayali kurduğunu söyledi. Bir maden işçisinin 5 çocuğundan biri Nusret Gökçe. Maddi imkansızlıklar nedeniyle Faik Şahenk Ortaokulu'nu bırakınca, aldı bıçağı eline etlerin canına okudu. Son maaşı alıp Arjantin'e gitti, dönüşünce kasaplığın kitabını yeniden yazdı. Peşpeşe açtığı şubelerin ardından şimdi New York'ta restoran açtı. Ancak Nusret asla geçmişini unutmadı. 2 yıl önce Instagram'da 300 bin takipçisi bulunan Nusret'in şu an 12 milyon takipçisi var.
2005 model Nusret
Sosyal medya paylaşımlarıyla ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret Gökçe yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
Etiketler: New York , Nusret Gökçe , Instagram , Türkiye
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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