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YSK'nin Cumhurbaşkanı adaylığı başvurularına ilişkin kararı

YSK, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Perinçek, Akşener, Karamollaoğlu ve Öz'ün başvurularını kabul etti

YSK adaylık başvurularına ilişkin kararı verdi!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün başvurularını kabul etti.

YSK, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, başvurusu kabul edilenlerin ilanına ilişkin kararı açıklandı.

YSK'nin resmi internet sitesinden yayınladığı karara göre, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Doğu Perinçek, Meral
Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün başvurularını kabul etti.

Bu kapsamda başvurusu kabul edilenler için 04-09 Mayıs 2018'de 08.00 -20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, seçmenler tarafından başvurularak teklifte bulunulabilecek.

YSK ayrıca süresi içerisinde Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut'un bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamadıklarından dolayı başvurularının reddine karar verdi.

  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 20:26
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