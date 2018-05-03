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Erdoğan başarılarını neye borçlu?

, girdiği her den rekor oyla çıkarak milletin takdirini ve desteğini kazanmaya devam ediyor. Peki birçok iç ve dış engellere, müdahalelere ve oyunlara rağmen Erdoğan nasıl ayakta durmayı başarıyor, nasıl her seçim halkın desteğini arkasına alarak dik durabiliyor ve seçmen neden her türlü provokasyona, yalana, karalamaya rağmen Erdoğan'ın arkasında ısrarla duruyor? İşte Erdoğan'ı yapan o unsurlar...

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 20:10
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