Milletin adamı Erdoğan seçim başarılarını neye borçlu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği her seçimden rekor oyla çıkarak milletin takdirini ve desteğini kazanmaya devam ediyor. Peki birçok iç ve dış engellere, müdahalelere ve oyunlara rağmen Erdoğan nasıl ayakta durmayı başarıyor, nasıl her seçim halkın desteğini arkasına alarak dik durabiliyor ve seçmen neden her türlü provokasyona, yalana, karalamaya rağmen Erdoğan'ın arkasında ısrarla duruyor? İşte Erdoğan'ı milletin adamı yapan o unsurlar...
Etiketler: Cumhurbaşkanı , Recep Tayyip Erdoğan , seçim , Erken seçim , milletin adamı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , seçim başarısı
- Eski emniyet müdürü FETÖ'den gözaltında
- Çorum'da mezarlıkta ağlayan kızı polis de gördü
- BBP'den Cumhur İttifakı açıklaması
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.